Dušan Tadić "sređuje" transfer Nemanji Matiću

Iskusni srpski as mogao bi put Holandije ili Španije nakon što raskine saradnju sa Lionom.

Iskusni srpski fudbaler Nemanja Matić (37) će po svemu sudeći promijeniti sredinu ovog ljeta i napustiti francuski Lion. Iako je u poznim godinama karijere i dalje je na cijeni, pošto su za njega zainteresovani Valensija i Ajaks. Tako bi sjajni vezista mogao da se oproba u Španiji gdje do sada nije igrao ili Holandiji gdje je nosio dres Vitesea.

Lion je spreman da ga se odrekne zbog visokih primanja, a za sada je Valensija najkonkretnija sa ponudom. Ne zaostaje ni Ajaks koji želi sigurnost u veznom redu koju Matić garantuje. Holandski mediji već spominju Dušana Tadića kao potencijalnog posrednika.

"Matić ima 37 godina što su pozne godine za fudbalera, ali nalazi se u perfektnoj formi. Jedino bi plata mogla biti problem. Dušan Tadić bi možda mogao da pohvali Ajaks i kaže neku dobru riječ, pošto su odlični prijatelji", navodi Voetbal Primeur i dodaje:

"Ima još godinu dana ugovora sa Lionom, pa eventualni transfer ne bi bio preskup. Jedino je plata problem. Fantastičan je igrač kada je okružen brzim saigračima", navodi se.

Matić je u mlađim kategorijama nosio dres Crvene zvezde i Partizana, a seniorsku karijeru je započeo u Kolubari. Potom je uslijedila epizoda u Košicama gdje je privukao pažnju slavnog Čelsija sa kojim se popeo na krov Evrope. Dalje ga je fudbalski put vodio u Benfiku, da bi se poslije dvije sezone ponovo vratio među "plavce". Igrao je još za Mančester junajted, Romu, Ren i na kraju Lion gdje je stigao prošle sezone.

