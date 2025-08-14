logo
Dušan Tadić "sređuje" transfer Nemanji Matiću

Dušan Tadić "sređuje" transfer Nemanji Matiću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Iskusni srpski as mogao bi put Holandije ili Španije nakon što raskine saradnju sa Lionom.

valensija i ajaks zele nemanju matica Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iskusni srpski fudbaler Nemanja Matić (37) će po svemu sudeći promijeniti sredinu ovog ljeta i napustiti francuski Lion. Iako je u poznim godinama karijere i dalje je na cijeni, pošto su za njega zainteresovani Valensija i Ajaks. Tako bi sjajni vezista mogao da se oproba u Španiji gdje do sada nije igrao ili Holandiji gdje je nosio dres Vitesea.

Lion je spreman da ga se odrekne zbog visokih primanja, a za sada je Valensija najkonkretnija sa ponudom. Ne zaostaje ni Ajaks koji želi sigurnost u veznom redu koju Matić garantuje. Holandski mediji već spominju Dušana Tadića kao potencijalnog posrednika.

 "Matić ima 37 godina što su pozne godine za fudbalera, ali nalazi se u perfektnoj formi. Jedino bi plata mogla biti problem. Dušan Tadić bi možda mogao da pohvali Ajaks i kaže neku dobru riječ, pošto su odlični prijatelji", navodi Voetbal Primeur i dodaje:

"Ima još godinu dana ugovora sa Lionom, pa eventualni transfer ne bi bio preskup. Jedino je plata problem. Fantastičan je igrač kada je okružen brzim saigračima", navodi se.

Matić je u mlađim kategorijama nosio dres Crvene zvezde i Partizana, a seniorsku karijeru je započeo u Kolubari. Potom je uslijedila epizoda u Košicama gdje je privukao pažnju slavnog Čelsija sa kojim se popeo na krov Evrope. Dalje ga je fudbalski put vodio u Benfiku, da bi se poslije dvije sezone ponovo vratio među "plavce". Igrao je još za Mančester junajted, Romu, Ren i na kraju Lion gdje je stigao prošle sezone.

(MONDO)

