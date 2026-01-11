"Hoću da kažem nešto o Ukrajini": Pogledajte šta radi Sabalenka kojoj Ukrajinka nije ni čestitala

Marta Kostjuk držala politički govor o Ukrajini nakon poraza od Arine Sabalenke.

Izvor: Printscreen/X/TheTennisLetter

Arina Sabalenka osvojila je prvu titulu u 2026. godini pošto je u finalu Brizbejna bila bolja od Marte Kostjuk u dva seta (6:4, 6:3). Brzo i lako, za oko 80 minuta, Sabalenka je došla do titule koja će joj mnogo značiti pred Australijan open, dok je utisak i da je Kostjuk podigla formu uoči prvog grend slem turnira u novoj sezoni.

Ni ovoga puta Marta Kostjuk nije čestitala Sabalenki na mreži, zbog toga što je iz Bjelorusije, a potom nije bilo ni zajedničkog fotografisanja sa trofejima. Takođe, Marta Kostjuk ni u zvaničnoj izjavi poslije meča nije rekla ni "čestitam" Sabalenki.

Umjesto toga, zahvalila se organizatorima i svima onima koji su učestvovali oko turnira u Brizbejnu, poslije čega je odlučila da svoj govor pretvori u politički: "Želim da kažem par riječi o Ukrajini. Igram svaki dan sa bolom u srcu. Hiljade ljudi trenutno je bez struje i tople vode. Napolju je sada tamo minus 20 stepeni. Veoma je bolno živjeti ovu realnost svakog dana", rekla je Marta Kostjuk po završetku meča dok je iza nje stajala Arina Sabalenka.

"Moja sestra spava pod tri ćebeta zbog hladnoće kod kuće. Bilo mi je nevjerovatno dirljivo i drago da vidim toliko ukrajinskih zastava ove nedjelje", dodala je teniserka iz Ukrajine.

Što se tiče Arine Sabalenke, koja nikada nije ni rekla da podržava rat u Ukrajini, niti je na bilo koji način upletena na ono što se dešava na relaciji Rusija-Belorusija-Ukrajina, odlučila je da Marti Kostjuk i njenom timu čestita na svemu onome što su uradili na početku 2026. godine.

"Nadam se da ćemo odigrati još mnogo finala", rekla je najbolja teniserka svijeta koja će na Australijan openu probati da napadne svoj peti grend slem trofej.

