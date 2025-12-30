"Vi ste krivi, a ne ja": Kirjos žestok poslije pobjede nad Sabalenkom, javno rekao šta misli o meču

Australijski teniser Nik Kirjos prokomentarisao je pobjedu nad Arinom Sabalenkom

Teniseri Nik Kirojs i Arina Sabalenka odigrali su meč "borbe polova" u kojem je Australijanac pobuhedilo, a nakon susreta u Dubaiju salve kritika stigle su na račun dvoboja. Kao i inače Kirjos nije želio da ostane nem na komentare, pa je odgovorio svima koji su poslije egzibicionog meča imali pridike.

Kirjos je istakao da mediji snose najveću odgovornost zbog negativne atmosfere koja se stvorila poslije njegove pobjede nad prvom teniserkom svijeta. U meču koji je trajao sat vremena i 13 minuta Australijanac je slavio 6:3, 6:3. Na sve to Kirjos je 671. teniser svijeta, a još jedna sitnica koja je privukla pažnju bila je i činjenica da je Bjeloruskinja imala manji teren, pod izgovorom da će duel tako biti ravnopravniji.

Na kraju, od promocije ženskog sporta ostali su samo ružni komentari i razočaranja, pa je Kirjos želio da promijeni utisak o tome. "Negativna energija dolazi od vas", misleći na novinare, rekao je Kirjos. "Mediji iz nekog razloga vole da šire negativnost. Vi ste ti koji stvarate ovu mržnju, ne ja."

"Volim ovakve događaje, volim mješovite dublove, volim manifestacije na kojima zajedno igraju momci i djevojke. Na novinarima je da rade bolji posao i da prestanu sa tim ispiranjem mozga. Mi se odlično slažemo, nema nikakvih podjela, ali vi kontrolišete ono što servirate ljudima i trebalo bi da budete veoma oprezni s tim", rekao je Kirjos.

Iako je Kirjos oktivio novinare za one koji su nezadovoljni učinkom u "borbi polova", komentari navijača nisu bili ništa blaži.

"Njena strana terena je značajno manja, što mu otežava? Ovaj meč polova nije fer", napisao je jedan od navijača.

"Ovaj meč ne radi ništa za ženski tenis. Nik Kirjos se jedva trudi, smanjili su njemu stranu terena iz nekog glupog razloga i ne mogu čak i pravilno da ga emituju. Ovo je farsa", bio je jedan od komentara. "Mislila sam da ljudi, pa posebno žene u sportu, žele da budu tretirane ravnopravno, ali vi imate ovu glupost nazvanu bitkom polova između Arine Sabalenke i Nika Kirjosa koja se dešava sa jednom stranom terena koja je smanjena", takođe je bila jedna od kritika.

