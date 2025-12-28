Arina Sabalenka nemoćna protiv Nika Kirjosa: Prva na svijetu nije imala šansu

Australijski teniser Nik Kirjos pobijedio je Bjeloruskinju Arinu Sabalenku u teniskom meču.

Godina se bliži kraju, a najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka završila ju je porazom, doduše na egzibicionom turniru. U meču "borbe polova" sastala se sa Australijancem Nikom Kirjosom koji je bio bolji i slavio je ubjedljivim rezultatom 6:3, 6:3. Kritike su bile brojne, posebno jer je razlog održavanja meča dva pola ujedno i razlog da se promoviše ženski sport i postane ravnopravan, a Arina Sabalenka igrala je po drugim pravilima, što je privuklo veliku pažnju.

Nije bilo prepuštanja meča ljepšoj polovini, Nik Kirjos koji već dugo ne igra na visokom nivou i uporno pokušava da se vrati tenisu, ali ga povrede sputavaju, pobijedio je Arinu Sabalenku. Kao i svaki meč u kojem se suočavaju teniseri suprotnih polova i ovaj susret, koji je održan u Dubaiju, je izazvao podijeljena mišljenja.

Kirjosu je bilo potrebno svega sat vremena i 13 minuta da odnese pobjedu, pa je trenutno 671. reket svijeta slavio nad prvom teniserkom WTA liste. Australijanac nije želio da ide stopama drugih muških kolega koji su džentlmenski prepuštali mečeve rivalkama, on je za razliku od njih igrao gotovo punom snagom, što je takođe izazvalo polemiku.

Susret koji se održava kao omaž čuvenom meču iz 1973. kad je Buli Džin King pobijedila Bobija Rigsa, igra se po posebnim pravilima. Oboje igrača na terenu imaju pravo na po jedan servis, umjesto na dva, dok je polovina terena ženske teniserke smanjena za oko devet odsto, dok je meč igran u takozvanom dubl formatu, sa mogućnošću super taj-brejka u slučaju izjednačenja u setovima.

Kakve su reakcije navijača?

Publika nije bila oduševljena, a komentari su razni. Mnogi od njih se pitaju kako je moguće igrati meč kad strane terena nisu jednake i kad muškarci igraju pet setova na grend slem turnirima, dok žene igraju tri. "Njena strana terena je značajno manja, što mu otežava? Ovaj meč polova nije fer", napisao je jedan od navijača.

"Ovaj meč ne radi ništa za ženski tenis. Nik Kirjos se jedva trudi, smanjili su njemu stranu terena iz nekog glupog razloga i ne mogu čak i pravilno da ga emituju. Ovo je farsa", bio je jedan od komentara. "Mislila sam da ljudi, pa posebno žene u sportu, žele da budu tretirane ravnopravno, ali vi imate ovu glupost nazvanu bitkom polova između Arine Sabalenke i Nika Kirjosa koja se dešava sa jednom stranom terena koja je smanjena", takođe se bila jedna od kritika.

