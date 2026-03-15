Posušje srušilo šampiona na "Mokrom docu": Borac ostao na +9 u borbi za titulu!

Posušaci su trijumfovali nad Zrinjskim (1:0), napravili ogroman korak ka opstanku, ali i pomogli crveno-plavima.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Posušje je trijumfom nad Zrinjskim napravilo veliki korak ka opstanku u Premijer ligi BiH, ali ujedno i pomoglo Borcu na putu ka tituli!

Tim sa Mokrog doca upisao je pobjedu rezultatom 1:0 i sada ima sedam bodova više od Sloge Meridian, prvog tima u zoni ispadanja. Sa druge strane, Mostarci su poslije ovog neuspjeha, petog u sezoni, ostali na devet bodova zaostatka za Borcem, koji je u subotu trijumfovao nad Željezničarom na Grbavici (0:1).

Odlučujući trenutak meča desio se sredinom drugog poluvremena, konkretno u 66. minutu. Pogriješili su tada izabranici Igora Štimca na centru terena, a loptu je prihvatio Hoze Mulato i prizemnim udarcem sa distance matirao Gorana Karačića.

Bila je to kazna za veliki promašaj Adija Nalića sa početka drugog poluvremena. Umakao je pažnji domaće odbrane na desnoj strani, šutirao iz povoljne pozicije, ali je poslao loptu pored suprotne stative.

Posušje u sljedećem kolu, u jednom od direktnih duela za opstanak, gostuje Slogi Meridian. Zrinjski će dočekati Rudar Prijedor, ali će prethodno ranije tokom sedmice odigrati meč Superkupa BiH protiv Sarajeva (18. mart, 18.00).







Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)