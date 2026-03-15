logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posušje srušilo šampiona na "Mokrom docu": Borac ostao na +9 u borbi za titulu!

Dragan Šutvić
0

Posušaci su trijumfovali nad Zrinjskim (1:0), napravili ogroman korak ka opstanku, ali i pomogli crveno-plavima.

Premijer liga BiH Posušje Zrinjski 1:0 Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Posušje je trijumfom nad Zrinjskim napravilo veliki korak ka opstanku u Premijer ligi BiH, ali ujedno i pomoglo Borcu na putu ka tituli!

Tim sa Mokrog doca upisao je pobjedu rezultatom 1:0 i sada ima sedam bodova više od Sloge Meridian, prvog tima u zoni ispadanja. Sa druge strane, Mostarci su poslije ovog neuspjeha, petog u sezoni, ostali na devet bodova zaostatka za Borcem, koji je u subotu trijumfovao nad Željezničarom na Grbavici (0:1).

Odlučujući trenutak meča desio se sredinom drugog poluvremena, konkretno u 66. minutu. Pogriješili su tada izabranici Igora Štimca na centru terena, a loptu je prihvatio Hoze Mulato i prizemnim udarcem sa distance matirao Gorana Karačića.

Bila je to kazna za veliki promašaj Adija Nalića sa početka drugog poluvremena. Umakao je pažnji domaće odbrane na desnoj strani, šutirao iz povoljne pozicije, ali je poslao loptu pored suprotne stative.

Posušje u sljedećem kolu, u jednom od direktnih duela za opstanak, gostuje Slogi Meridian. Zrinjski će dočekati Rudar Prijedor, ali će prethodno ranije tokom sedmice odigrati meč Superkupa BiH protiv Sarajeva (18. mart, 18.00).



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH HŠK Posušje HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC