Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Perica Ognjenović pred meč sa Veležom: Pošteno do kraja

Perica Ognjenović pred meč sa Veležom: Pošteno do kraja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović naglasio je pred nedjeljni susret sa Veležom na Gradskom stadionu (20.00) da će njegova ekipa do kraja Premijer lige Bosne i Hercegovine igrati pošteno i da će dati sve od sebe da osigura opstanak.

Perica Ognjenović pred meč sa Veležom: Pošteno do kraja Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Prijedorčani poslije 24. odigrana meča se nalaze na pretposljednjoj, devetoj poziciji sa 20 bodova, ali se nadaju da mogu izbjeći selidbu u niži rang.

“Od početka sezone, gledamo samo na sebe i tako će ostati do kraja. U nedjelju nas čeka jako težak i izazovan rival, koji se bori za izlazak na evropsku scenu. Svjesni smo da smo u teškoj situaciji, ali učinićemo sve da dođemo do bodova. Nemamo nekih većih kadrovskih problema pred ovaj meč. Nekoliko igrača je pod znakom pitanja, ali vjerujem da ćemo moži računati na većinu od njih”, izjavio je Ognjenović, a prenio “Glas Srpske”.

Podsjetimo, Rudar je u prethodnom kolu osvojio bod na “Koševu” protiv Sarajeva (2:2) I nakon dugo vremena predao “fenjer” u šampionatu BiH.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

