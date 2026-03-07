logo
Perica Ognjenović nakon remija na "Koševu": Zasluženo osvojen bod protiv Sarajeva

Perica Ognjenović nakon remija na "Koševu": Zasluženo osvojen bod protiv Sarajeva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Rudara Prijedora Perica Ognjenović bio je zadovoljan nakon remija protiv Sarajeva (2:2) u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, istakavši da je njegov tim zasluženo osvojio bod na teškom gostovanju.

Perica Ognjenović Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Prijedorčani su remijem na "Koševu" (2:2) predali "fenjer" dobojskoj Slogi, koja je poražena na "Lukama" od sarajevskog Željezničara na debiju novog trenera Save Miloševića.

Tim Perice Ognjenovića je do remija stigao u sudijskoj nadoknadi golom iz penala, što je izazvalo ironične komentare "bordo" kluba za sudiju iz Gruda Antonija Bandića.

"Bila je jedna izuzetno interesantna utakmica i ljudi su imali šta da vide. Na kraju je završeno kako je završeno, ali mislim da smo zasluženo osvojili bod. Možda smo, u trenutku kada smo imali igrača više, očekivali povoljniji rezultat, međutim nismo ušli poslije tog isključenja kako treba", rekao je Ognjenović, a prenio "SC Sport".

Rudar je i dalje u zoni ispadanja a u narednom kolu ekipa iz Prijedora na svom terenu dočekuje Velež.

(MONDO)

