Seksualno uznemiravanje u Indijan Velsu? Potpredsjednik sponzora "pipkao" Elenu Ribakinu! (VIDEO)

Priličnu neugodnost doživjela je kazahstanska teniserka Elena RIbakina nakon što je sa Tejlorom Fricom osvojila egzibicioni turnir "Ajzenhauer kup" u Indijan Velsu.

Skandal u Indijan Velsu! Da li je u pitanju seksualno uznemiravanje Kazahstanke?

Fric i Ribakina su u finalu egzibicionog turnira u američkom Indijan Velsu savladali američki mješoviti par Amandu Anisimovu i Lerner Tijena i za to su nagrađeni sa 200.000 dolara.

Nakon što su primili nagrade, uslijedilo je fotografisanje sa sponzorima.

Upravo tada, Dejvid Renker, viši potpredsjednik Ajzenhaur Helta, stavio je ruku iza Ribakine, a kazahstanska igračica je suptilno odgurnula.

Incident je izazvao buru na društvenim mrežama, a snimci su se ubrzo proširili internetom. Jedan snimak je na Reditu izazvao buru komentara, a jedan na platformi "Iks" je postao viralan prije nego je uklonjen, prenio je "Njujork Post".

Pobjednica ovogodišnjeg Australijan opena se nasmijala nakon ceremonije i proslavila je pobjedu objavom na Instagramu na kojoj ona i Fric drže trofeje u vazduhu.

"Presrećna sam. Nadam se da ću moći učiniti isto u singlu", rekla je igračica iz Kazahstana.

