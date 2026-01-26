Moskovljanku Jelenu Ribakinu u Melburnu pitali zašto se odrekla Rusije

Jelena Ribakina je na konferenciji za medije na Australijan openu objašnjavala zašto je odlučila da uzme kazahstansko državljanstvo.

Jelena Ribakina je grend slem šampionka i pokušava da dođe do druge titule na nekom od četiri najveća turnira. Dobro joj ide na Australijan openu pošto je bez većih problema savladala Belgijanku Eliz Mertens (6:1, 6:3). U četvrtfinalu je čeka Iga Švjontek (Poljska). A, prije svega toga su je na konferenciji za medije pitali o tome zašto igra za reprezentaciju Kazahstana.

"Bilo je to davno. Završila sam školu tek i razmišljala sam da idem da studiram u Americi ili da se posvetim tenisu na profesionalnom nivou, što nije lako sa finansijske strane. Igrala sam na jednom WTA turniru, imala sam dobar rezultat, primjetili su me i tako smo se našli. Zahvalna sam Kazahstanu i teniskom savezu na pomoći i podršci. Već duže vrijeme igram za Kazahstan, osvojila sam dosta titula i lijepo mi je kada vidim da se djeca ugledaju na mene. Tenis u Kazahstanu je mnogo napredovao", rekla je Ribakina.

Jelena je rođena u Moskvi 17. juna 1999. godine, igrala je jedno vrijeme za reprezentaciju Rusije, da bi 2018. godine promijenila državljanstvo i kao predstavnica Kazahstana osvojila je Vimbldon 2022. godine. Kao Kazahstan tada, sada je Uzbekistan krenuo da naturalizuje igračice poput Poline Kudermetove i Marije Timofejeve.

"Ne znam šta se dešava u Uzbekistanu. Znam da postoje neke promjene i da ima igrača koji su promijenili državljanstvo. Ako imaju šansu da urade tako nešto i da pomognu sebi i svom tenisu, zašto da to ne urade? Možda će u budućnosti tenis da napreduje još više i u Uzbekistanu."

Kako protiv Ige Švjontek?

Za prolaz u polufinale igraće protiv Ige Švjontek. Njih dvije su do sada odigrale 11 mečeva, Poljakinja je šest puta slavila. Pitali su je kakav plan ima za taj meč.

"Igrale smo dosta puta do sada. Znam da moram da budem agresivna i da napadam. Kada smo posljednji put igrale u Australiji bilo je baš vruće, pa je loptica letjela svuda. Vidjećemo kakvi će biti uslovi. Fokusiraću se na sebe, svoj servis i agresivnost. Vidjećemo šta će biti", zaključila je Ribakina.

