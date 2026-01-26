logo
Skandal na Australijan openu zbog sata Karlosa Alkaraza

Skandal na Australijan openu zbog sata Karlosa Alkaraza

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zbog toga što je Karlos Alkaraz dobio naređenje da skine sat prije meča nastao je potpuni haos na Australijan openu. Stižu saopštenja i obrazloženja sa svih strana...

karlos alkaraz skinuo sat i nastao haos na australijan openu Izvor: Printscreen/Eurosport

Zbog Karlosa Alkaraza nastao je haos na Australijan openu. Nije Španac kriv za to, već pravila koja nisu svima baš najjasnija, pa je tako jedan potez izazvao ogromnu pažnju. I to detalj koji djeluje potpuno bezazleno, momenat kada sudija Marija Čičak traži od njega da skine sat prije meča.

Pred start meča sa Tomijem Polom, Hrvatica je primjetila da ispod znojnica ima sat i zamolila ga je da ga skine, jer je to protiv pravila. Snimak toga krenuo je da se širi na društvenim mrežama i saopštenja su samo počela da se nižu.

Nije u pitanju običan sat, da prvo to naglasimo, već "Whoop" sat koji ne pokazuje vrijeme i slične stvari, već biometrijske podatke. Pokazuje otkucaje srca, stanje sa kiseonikom, temperaturu, fokusiran je na praćenje mnogih detalja i najviše ga koriste sportisti. Ali, u Melburnu nije dozvoljen.

Zašto je ovaj sat zabranjen na grend slemovima?

Zanimljiv je podatak da je Međunarodna teniska federacija (ITF) dozvolila upotrebu ovog sata i sličnih satova koji mogu da pomognu sportistima. Arina Sabalenka ga je nosila na turnir u Brizbejnu. Ipak, grend slem turniri imaju svoju autonomiju i mogu da mijenjaju pravila i da donose pravila kakva oni žele.

"Takve stvari nisu dozvoljene na grend slemovima. Vodimo razgovore i pratimo situaciju sa potencijalnim promjenama u budućnosti", poručili su u kratkom saopštenju iz teniske federacije Australije. Igračima na Australijan openu je dozvoljen pristup analitici i bitnim podacima preko "Bolt6" aplikacije i ona se odnosi samo na stvari koje se tiču samog terena, poput pređenih kilometara, trčanja, ubrzanja, brzine udaraca...

Reagovao i predsjednik kompanije

Haos se tu nije zaustavio, reagovali su i iz "Whoop-a" i bijesni su zbog ovakve odluke. U zvaničnom saopštenju su naveli da "sportistima mora da bude dozvoljeno da prate svoje performanse i zdravlje, posebno na tako velikom turniru i da ovakvim stvarima blokiraju pristup zdravstvenim podacima i ne štite spor."

Nešto slično je napisao i osnivač i predsednik Vil Ahmed koji je dodao "da je sve ovo smiješno i da moraju da dozvole sportistima da brinu o svom tijelu i da su u pitanju podaci i informacije, ne steroidi." Alkaraz u narednom kolu igra protiv Aleksa de Minora (Australija) i biće zanimljivo vidjeti da li će donijeti sat na tom meču.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Novak Đoković aplaudira Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport TV
Izvor: Eurosport TV

(MONDO)

Karlos Alkaraz Tenis Australijan open

