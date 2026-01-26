logo
Janika Sinera svi guraju i to je jasno kao dan: Tri neoboriva dokaza o presedanu u Australiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Organizatori su morali da se "umiješaju" da Janik Siner ne bi šokantno ispao u prvoj nedjelji Australijan opena i za to postoje neoborivi dokazi.

tri dokaza da janika sinera guraju na australijan openu Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ako i ove godine Janik Siner osvoji Australijan open, kraj njegovog imena opet bi morala da bude zvjezdica. Ne samo zbog toga što je ranije bio dopingovan i za to praktično nije bio kažnjen, nego zbog toga što ga organizatori ove godine drže kao malo vode na dlanu i igraju kako on kaže.

Preciznije, dogodile su se najmanje tri stvari koje ukazuju da je Janik Siner favorizovan od strane organizatora Australijan opena i to su stvari koje sve više iritiraju navijače, sigurno i njegove protivnike. Da nije bilo tog "blagog guranja", pitanje da li bi Siner čak došao do osmine finala i današnjeg meča protiv Darderija, odnosno da li bi se "sklonio" sa Novakovog puta na žrijebu. Baš zato je nevjerovatno šta mu je sve do sada bilo dopušteno u Melburnu.

Meč se prekida kad Siner kaže

Janik Siner bio je na konopcima protiv Spicirija i nakon gubitka prvog seta počeo je da se "trese", odnosno njegovi mišići su se grčili zbog vrućine. Izgubio je brejk i djelovalo je da će predati meč, međutim baš u tom trenutku u spas mu je došlo novo pravilo na Australijan openu. U pitanju je prekid zbog vrućine koji stupa na snagu kada izvjesni indeks toplote - čiji detalji nikada nisu ni objavljeni javno - dostigne nivo pet.

Kao da je Janik Siner znao u tom trenutku da će otkucati "petica" i savjetovano mu je da ne predaje meč, poslije čega se magično oporavio i napravio preokret kada je krov zatvoren.

Šta radi Sinerov trener u svlačionici?


Ono što je takođe primjećeno tokom prekida je da je Daren Kejhil, Sinerov trener, bio u njegovoj svlačionici za vrijeme pauze. To je kao prvo zabranjeno na svim turnirima, dok je još simptomatičnije da je Kejhil u hodnicima snimljen i kako razgovara sa glavnim i odgovornim na turniru Krejgom Tajlijem.

Detalji razgovora nisu poznati, ali je dovoljno vidjeti da trener igrača koji gubi i direktor turnira razgovaraju, pa da dođe do brojnih spekulacija. Uostalom, gdje je bio Spicirijev trener u tom trenutku?

Već to govori o nejednakom tretmanu i koliko je Australijan openu bilo važno da Siner dođe do druge nedjelje turnira.

Siner sam bira termine

Nakon što je jedan meč morao da odigra u dnevnom terminu, i umalo zbog toga ispao sa turnira, Janik Siner i njegov tim su se postarali da se to više ne desi. Zato je tražio da igra noćni termin u osmini finala, ali kada mu je rečeno da je u interesu da zbog kvaliteta meča to bude duel Novaka Đokovića i Jakuba Menšika (kasnije otkazan), tražio je novi ustupak.

Siner je insistirao da bude prebačen na teren "Margaret Kort" i da igra u noćnom terminu, ali ne samo zbog toga što ne bi igrao u dnevnom, nego i jer je u odnosu na "Rod Lejver arenu" teren tu mnogo brži.

Italijanu odgovaraju brže podloge i već je nezadovoljan terenom na "Rod Lejver areni", a toliko stvari mu već ide od ruke...

00:26
Novak Ðoković svirao violinu posle pobede Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

