Janika Sinera svi guraju i to je jasno kao dan: Tri neoboriva dokaza o presedanu u Australiji

Organizatori su morali da se "umiješaju" da Janik Siner ne bi šokantno ispao u prvoj nedjelji Australijan opena i za to postoje neoborivi dokazi.

Ako i ove godine Janik Siner osvoji Australijan open, kraj njegovog imena opet bi morala da bude zvjezdica. Ne samo zbog toga što je ranije bio dopingovan i za to praktično nije bio kažnjen, nego zbog toga što ga organizatori ove godine drže kao malo vode na dlanu i igraju kako on kaže.

Preciznije, dogodile su se najmanje tri stvari koje ukazuju da je Janik Siner favorizovan od strane organizatora Australijan opena i to su stvari koje sve više iritiraju navijače, sigurno i njegove protivnike. Da nije bilo tog "blagog guranja", pitanje da li bi Siner čak došao do osmine finala i današnjeg meča protiv Darderija, odnosno da li bi se "sklonio" sa Novakovog puta na žrijebu. Baš zato je nevjerovatno šta mu je sve do sada bilo dopušteno u Melburnu.

Meč se prekida kad Siner kaže

Janik Siner bio je na konopcima protiv Spicirija i nakon gubitka prvog seta počeo je da se "trese", odnosno njegovi mišići su se grčili zbog vrućine. Izgubio je brejk i djelovalo je da će predati meč, međutim baš u tom trenutku u spas mu je došlo novo pravilo na Australijan openu. U pitanju je prekid zbog vrućine koji stupa na snagu kada izvjesni indeks toplote - čiji detalji nikada nisu ni objavljeni javno - dostigne nivo pet.

Kao da je Janik Siner znao u tom trenutku da će otkucati "petica" i savjetovano mu je da ne predaje meč, poslije čega se magično oporavio i napravio preokret kada je krov zatvoren.

Šta radi Sinerov trener u svlačionici?

What would Darren Cahill, Sinner's coach, and Craig Tiley, Australian Open director, need to be talking about?



Ono što je takođe primjećeno tokom prekida je da je Daren Kejhil, Sinerov trener, bio u njegovoj svlačionici za vrijeme pauze. To je kao prvo zabranjeno na svim turnirima, dok je još simptomatičnije da je Kejhil u hodnicima snimljen i kako razgovara sa glavnim i odgovornim na turniru Krejgom Tajlijem.

Detalji razgovora nisu poznati, ali je dovoljno vidjeti da trener igrača koji gubi i direktor turnira razgovaraju, pa da dođe do brojnih spekulacija. Uostalom, gdje je bio Spicirijev trener u tom trenutku?

Već to govori o nejednakom tretmanu i koliko je Australijan openu bilo važno da Siner dođe do druge nedjelje turnira.

Siner sam bira termine

Nakon što je jedan meč morao da odigra u dnevnom terminu, i umalo zbog toga ispao sa turnira, Janik Siner i njegov tim su se postarali da se to više ne desi. Zato je tražio da igra noćni termin u osmini finala, ali kada mu je rečeno da je u interesu da zbog kvaliteta meča to bude duel Novaka Đokovića i Jakuba Menšika (kasnije otkazan), tražio je novi ustupak.

Siner je insistirao da bude prebačen na teren "Margaret Kort" i da igra u noćnom terminu, ali ne samo zbog toga što ne bi igrao u dnevnom, nego i jer je u odnosu na "Rod Lejver arenu" teren tu mnogo brži.

Italijanu odgovaraju brže podloge i već je nezadovoljan terenom na "Rod Lejver areni", a toliko stvari mu već ide od ruke...

