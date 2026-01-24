"Na dobar dan mogu sve da ih pobijedim": Đoković u Melburnu zaprijetio Sineru i Alkarazu

Novak Đoković vjeruje da bi mogao da savlada Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, najteže prepreke na putu do titule u Melburnu.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je u trećem kolu Australijan opena holandskog tenisera Botika van de Zandshulpa, a vjeruje da pobede može da upiše i protiv najboljih - Janika Sinera i Karlosa Alkaraza! Iako u prethodnom periodu nije imao mnogo uspjeha protiv njih dvojice, pa čak i istakao da su oni na višem nivou, srpski sportista vjeruje da bi mogao da ih savlada.

Novak Đoković će na putu do titule u Melburnu gotovo sigurno morati da igra sa obojicom najboljih na planeti - žrijeb je odlučio da mu Janik Siner bude protivnik u polufinalu, dok bi Karlos Alkaraz kao najbolji na svijetu trebalo da ga sačeka u borbi za titulu, ako srpski as prethodno napravi iznenađenje protiv Italijana.

"Dosta toga se promijenilo, ne sjećam se da sam to rekao. Ako ti kažeš, onda mogu reći da sam bio ravan, da sam bio šokiran i iznenađen kako sam se osjećao na terenu, da nisam mogao da zadržim korak sa njim na mom omiljenom turniru. To je sve što mogu da kažem na temu tog meča. Ako pričamo o godinama, mislim da na dobar dan i kada se dobro osjećam, mogu da igram sa svima i da ih sve pobijedim. Ne bih bio ovdje ako to ne mislim. Znam da će biti polufinale ako igram sa Sinerom, više energije trošim kako prolazi vrijeme, ne znam kako će moje tijelo reagovati. Posljednjih nekoliko GS sam sa njima igrao u polufinalu, vidjećemo, možda se bude sve promijenilo", rekao je Novak Đoković u Melburnu.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Tokom prva tri meča Đoković nije gubio previše energije, a želio je da pruži maksimum kako bi što lakše riješio izazove koji su pred njega postavljani. Za sada ne kalkuliše, ali razmišlja i o tome koliko će mu energije biti potrebno u završnici turnira.

"Pokušavam da ne mislim da taktiziram i da čuvam energiju, da čuvam nešto za kasnije. Ne mislim da je to dobro razmišljanje. Mislim da je dobro da daš sve od sebe da pobijediš tog datog dana. Pokušavam da budem što efikasniji, imam 9/9 u setovima, imao sam dobar test i mislim da sam se dobro kretao. Osjećam se najbolje što mogu, ne znam šta će biti dalje, ali sve radim da bih bio spreman. Nisam juče trenirao, pa onda jednom jesam, pa ponovo nisam, pokušavam da budem strategijski odgovoran i vidim šta mi je potrebno. Sve je u redu na terenu, ne želim da opterećujem nepotrebno svoje tijelo. Stalno kada se probudim pričamo o tome, ali ovo je na tri dobijena seta, mnogo je tenzija, mnogo faktora, ali nije nešto na šta nisam navikao. Srećan sam ovdje gdje sam i nadam se da idemo naprijed", zaključio je najbolji svih vremena.

Novak Đoković će nakon tri pobjede na Australijan openu igrati protiv češkog tenisera Jakuba Menšika. Biće to prilika da odmjeri snagu sa teniserom koji ga već godinama gleda kao idola, a na talonu će biti plasman u četvrtfinale turnira koji je Novak Đoković osvajao čak 10 puta u karijeri.