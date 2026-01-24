logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Osjetio sam da je vrijeme za to": Sa kim se Đoković svađao na Australijan openu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković imao je i manju raspravu sa publikom, pa je poslije meča u Melburnu imao i posebnu posvetu za pojedince na tribinama.

Novak Đoković svira violinu Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković prošao je u osminu finala Australijan opena, pobijedio je Botika van de Zandshulpa i nastavlja takmičenje - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). U završnici tog trećeg seta došlo je do rasprave sa publikom. Bili su bučni glasni i to tokom poena, što je žestoko zasmetalo srpskom igraču. Posebno u momentu kada se set lomio i kada je izgubio poen zbog toga.

Prvo je tražio od sudije Džona Bloma da ih smiri, nije mogao da vjeruje kako se ponašaju, a neposredno prije tog razgovora je imao i sočnu psovku na srpskom - "je**m vam mater da vam je**m mater u p***u". Kada se meč završio Barbara Šet ga je pitala o proslavi pobjede kada je zavirao violinu reketom, nešto što dugo nije radio.

"Osjetio sam da je vrijeme za violinu. Malo simfonije za publiku", rekao je Novak uz dozu ironije, jasno upućenu onima koji su se ponašali tako...

Novak Ðoković svirao violinu posle pobede
