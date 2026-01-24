"Smiri se, kretenu": Legendarni teniser nije očekivao ovakav odgovor Novaka Đokovića

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković počeo da se smije, pa zagrlio Džima Kurijera kada mu je dao neočekivani odgovor.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavio je da piše istoriju jer je u Melburnu ostvario 400. pobjedu na grend slem turnirima. To je dostignuće koje godinama niko neće moći da dotakne, a nakon trijumfa nad Botikom van de Zandshulpom Đoković je govorio na brojne teme.

Pitanja mu je postavljao legendarni Džim Kurijer, a nakon jednog odgovora se iznenadio - kako onim što je čuo od Novaka Đokovića, tako i reakcijom jer se srpski teniser približio i zagrlio ga čim je otkrio šta bi poručio mlađoj verziji sebe kada bi imao priliku za tako nešto.

"Imao je dobar tretman, doktor je uradio dobar posao. Servirao je ekstremno dobro. Od početka drugog, kad je imao problema sa ramenom, igrao je mnogo bolje i na prvi i na drugi servis. Čini mi se da sam se opustio pri 2:0. Nekako sam uspijevao da izađem iz teških situacija, na srećan način. Ovo je brz sport, potez može da okrene situaciju u tvoju korist. To se i dogodilo. Ja sam pozvao fizioterapeuta, dogodilo se šta se dogodilo. Zahvaljujući tome... Imao sam dobar pad. Nije prouzrokovalo neku veću štetu", otkrio je Novak Đoković.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena za sada je zadovoljan kako igra na Australijan openu, a dopada mu se i kako njegovo tijelo reaguje na izazove koje mu postavlja prvi grend slem u sezoni.

"Moje tijelo je dobro, u dobroj formi. ovo je zaista dobar start turnira, ne bih mijenjao ništa. Prošle godine sam naučio lekciju ovdje. igrao sam četiri polufinala, osvojio neke titule. I dalje se trudim da igram na visokom nivou, takmičim se sa mlađima od sebe. Moja igra je tu, ja sam tu. Alkaraz i Siner su na drugačijem nivou od nas. Kada izađete na teren, znate da imate šanse. Ovaj teren mi je dao sve ono najljepše što sam imao do sada u životu. Zato ga toliko poštujem", ispričao je Novak.

Đoković je prethodnih dana imao priliku da porazgovara sa Ivom Jović, talentovanom američkom teniserkom kojoj su oboje roditelja porijeklom Srbi.

"Sa Ivom sa pričao prije par dana, jako smo dugo pričali. I prije nekoliko godina. Ona je ostvarila dobre rezultate. Ćaskali smo juče, dao sam joj neke savjete. Ne mogu da vam kažem šta konkretno, ali je ona otkrila da smo pričali. Privilegija je kad prenesete nešto mladima. Osjećam veću emotivnu vezu sa njima, trudiću se da tako bude. Ona je budući šampion na grend slemovima, ja navijam za nju", rekao je Đoković.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Džim Kurijer je pitao Novaka Đokovića šta bi sada, da može, poručio mlađoj verziji sebe - dobio je odogovor koji nije mogao ni da zamisli.

"Smiri se, kretenu! Toliko stresova i tenzičnih momenata je bilo. Jako je važno da kad si mlad sanjaš i uživaš u velikim momentima, da budeš okružen sjajnim ljudima, prijateljima u koje imaš povjerenja. Moraju da budu slični karakteri. Ja imam divna iskustvaa, vjera je od velike važnosti. Prava konekcija, putovanja su od velike važnosti, plus vaši članovi porodice ako putuju sa vama - to je plus. Energija je jako važna", zaključio je Novak Đoković na kraju razgovora.