Đoković ukrao poen i brejk rivalu: Spektakularan potez iz nemoguće pozicije, ovako to radi najbolji ikada

Novak Đoković uspio je da osvoji poen iz nemoguće situacije na Australijan openu i da podigne cijelu Arenu na noge
Novak Đoković pokazao je kako igra najbolji svih vremena i da nije slučajno osvojio 24 grend slem titule. Za njega nijedan poen nije izgubljen. Čak i kada apsolutno svima tako djeluje. Naučio je to na svojoj koži Botik Van De Zandshulp.
U meču trećeg kola Srbin mu je ukrao i poen, pa onda i gem. Napravio je brejk u ključnom momentu i to na kakav način. Skoro da je bio van terena, nalazio se u samom ćošku, proklizao je i uprkos tome našao način da uzme poen. Zaista spektakularno.
Out. Of. This. World.
The 10-time champion seems to always have the answers when he needs them.
Znala je to publika da nagradi, svi su ustali sa svojih mjesta na "Rod Lejver Areni" da aplaudiraju srpskom asu. Nije to bio jedini maestralan potez Novaka u tom setu, pošto je u posljednjem gemu osvojio poen i onda počeo i da leti.
He's flying tonight (literally) ✈️
Novak Djokovic takes the opening set 6-3 over van de Zandschulp on RLA.