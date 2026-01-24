logo
Đoković ukrao poen i brejk rivalu: Spektakularan potez iz nemoguće pozicije, ovako to radi najbolji ikada

Đoković ukrao poen i brejk rivalu: Spektakularan potez iz nemoguće pozicije, ovako to radi najbolji ikada

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novak Đoković uspio je da osvoji poen iz nemoguće situacije na Australijan openu i da podigne cijelu Arenu na noge

Sjajan poen Novaka Đokovića na Australijan openu Izvor: Printscreen/X/Australian open

Novak Đoković pokazao je kako igra najbolji svih vremena i da nije slučajno osvojio 24 grend slem titule. Za njega nijedan poen nije izgubljen. Čak i kada apsolutno svima tako djeluje. Naučio je to na svojoj koži Botik Van De Zandshulp.

U meču trećeg kola Srbin mu je ukrao i poen, pa onda i gem. Napravio je brejk u ključnom momentu i to na kakav način. Skoro da je bio van terena, nalazio se u samom ćošku, proklizao je i uprkos tome našao način da uzme poen. Zaista spektakularno.

Znala je to publika da nagradi, svi su ustali sa svojih mjesta na "Rod Lejver Areni" da aplaudiraju srpskom asu. Nije to bio jedini maestralan potez Novaka u tom setu, pošto je u posljednjem gemu osvojio poen i onda počeo i da leti.

Novak Đoković Tenis Australijan open

