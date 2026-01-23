logo
Prijeteća poruka Đokovićevog rivala: "Osjećam se još bolje nego kad sam ga pobijedio"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srbin i Holanđanin odigraće treći međusobni duel na Australijan Openu.

Van de Zandshulp prijeti Novaku Đokoviću Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Naredni rival Novaka Đokovića na Australijan Openu je Holanđanin Botik van de Zandshulp. Trenutno 75. igrač planete ima skor 1-1 sa najboljim teniserom svih vremena i vjeruje da može ponovo da ga iznenadi.

Posljednji duel odigrali su prošle sezone u Indijan Velsu kada je Holanđanin uspio da slavi sa 6:2, 3:6, 6:1. Nema sumnje da će Novak željeti osvetu na mjestu najvećeg uspjeha.

"Nisam se osjećao odlično tada, ali se sada osjećam malo bolje kada je tenis u pitanju. Nadam se da će mi to pomoći... Ovdje u Australiji, na jednom od njegovih omiljenih turnira, na jednom od njegovih omiljenih terena, to je već drugačiji test. Mučio se u Indijan Velsu. Uslovi su bili oštri: veoma je bilo toplo i loptica je mnogo odskakala", rekao je holandski teniser.

Izvor: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

"Uvijek je lijepo igrati protiv jednog od najboljih. Biće to lijep meč, znam da mogu da igram dobro protiv njih i pokazao sam to u prošlosti", poručio je Van de Zandshulp.

Pokušaće da uživa na terenu protiv teniskog GOAT-a i ne želi da bude previše skroman - igraće da pobijedi! "Znam za šta sam sposoban. Daje mi injekciju samopouzdanja kada vidim takva imena u žrijebu. Naravno da sam uplašen, ali što sam dalje u turniru i imam neke mečeve iza sebe osjećam da mogu da pobijedim takve igrače. Mečevi kao ovaj protiv Novaka, ako možeš da uživaš tokom njih – to su divne prilike", zaključio je Van de Zandshulp.

Novak Đoković Tenis Australijan open

