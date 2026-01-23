"Novakove riječi ne mogu da izbacim iz glave": Iva dobila savjet od najboljeg, odmah ga je poslušala

Mlada teniserka Iva Jović otkrila je detalje razgovora sa Novakom Đokovićem koji joj je udijelio nekoliko važnih savjeta.
Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović ostvarila je uspjeh karijere na Australijan Openu, pošto se po prvi put plasirala u osminu finala nekog grend slem turnira. Ona je iznenadila osmu teniserku svijeta Džasmin Paolini, a na konferenciji za medije je otkrila da joj je savjet pred veliki meč dao niko drugi do Novak Đoković.
Iva je direktno i bez zadrške odgovarala na pitanja novinara i nije željela da krije šta razgovarala sa najboljim teniserom svih vremena.
"Da, pričala sam malo sa Đokovićem pred meč. Bilo je prilično nevjerovatno. Dao mi je detaljne savjete o mojoj igri, nešto što bih mogla da pokušam na ovom meču protiv Paolini. To mi je sve vrijeme bilo u glavi", rekla je mlada nada svjetskog tenisa i dodala:
"Kada vam Novak nešto kaže, to defintivno treba poslušati. Rekao mi je da bolje otvorim teren, da ne žurim sa udarcima i da probam da igram više po širini. Trudila sam to da radim i dobro se završilo. Nastaviću da slušam Novaka".
Ivu Jović sada čeka duel sa 94. teniserkom svijeta, Kazahstanskom Julijom Putinčevom, a Srpskinja koja nastupa pod amerčkom zastavom biće apsolutni favorit.