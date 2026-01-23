"Novakove riječi ne mogu da izbacim iz glave": Iva dobila savjet od najboljeg, odmah ga je poslušala

Mlada teniserka Iva Jović otkrila je detalje razgovora sa Novakom Đokovićem koji joj je udijelio nekoliko važnih savjeta.

Izvor: Australian Open/Youtube/Printscreen

Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović ostvarila je uspjeh karijere na Australijan Openu, pošto se po prvi put plasirala u osminu finala nekog grend slem turnira. Ona je iznenadila osmu teniserku svijeta Džasmin Paolini, a na konferenciji za medije je otkrila da joj je savjet pred veliki meč dao niko drugi do Novak Đoković.

Iva je direktno i bez zadrške odgovarala na pitanja novinara i nije željela da krije šta razgovarala sa najboljim teniserom svih vremena.

"Da, pričala sam malo sa Đokovićem pred meč. Bilo je prilično nevjerovatno. Dao mi je detaljne savjete o mojoj igri, nešto što bih mogla da pokušam na ovom meču protiv Paolini. To mi je sve vrijeme bilo u glavi", rekla je mlada nada svjetskog tenisa i dodala:

"Kada vam Novak nešto kaže, to defintivno treba poslušati. Rekao mi je da bolje otvorim teren, da ne žurim sa udarcima i da probam da igram više po širini. Trudila sam to da radim i dobro se završilo. Nastaviću da slušam Novaka".

Iva Jovic's presser after beating Paoloni -

"I spoke to Novak yesterday; it was pretty incredible. He gave me some v attentive tips for my game."#AusOpenpic.twitter.com/OAHDz1x3Er — . A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon)January 23, 2026

Ivu Jović sada čeka duel sa 94. teniserkom svijeta, Kazahstanskom Julijom Putinčevom, a Srpskinja koja nastupa pod amerčkom zastavom biće apsolutni favorit.