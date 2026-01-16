Iva ima 18 godina i već sad pravi pometnju u tenisu: Otac je iz Leskovca, ali ona ne igra za Srbiju

Iva Jović je djevojka o kojoj se priča i sad i tek će se pričati o njoj u budućnosti, ali ne igra za Srbiju već za Ameriku. Otac joj je iz Leskovca...

Izvor: Andrew Cornaga/www.photosport.nz / imago sportfotodienst / Profimedia

Iva Jović je 6. decembra proslavila punoljetstvo i predstavlja i sadašnjost i budućnost svjetskog tenisa. Po njenom imenu i prezimenu jasno je da je sa ovih prostora, ali ne igra za reprezentaciju Srbije. Mnogi stručnjaci smatraju da je pred njom velika karijera, zato je velika šteta što to neće biti pod srpskom, već pod američkom zastavom.

Iva je rođena u gradu Torans u Kaliforniji i tamo je provela skoro cijeli svoj život. Otac Bojan je iz Leskovca, majka Jelena je iz Splita. Ima stariju sestru Miju koja je krenula njenim stopama i igra za zemlju u kojoj je rođena. Možda bi se karijera razvijala još brže da nije doživjela povredu sredinom 2023. godine zbog koje je bila na štakama.

"Pamtim taj period kada sam bila kod kuće i na štakama. Imala sam frakturu stopala i povredu zgloba. Bilo mi je potrebno neko vrijeme da se vratim na teren. Bila sam baš frustrirana što sam se povrijedila pred Rolan Garos, pa sam gledala Vimbldon na televiziji i moram da priznam da mmi je to malo i pomoglo. Gledala sam ogroman broj mečeva, analizirala udarce i dešavanja na terenu. Naravno, više volim kada sam na terenu", našalila se Iva u jednom intervjuu.

"Svake godine dolazim u Srbiju"

Otkrila je Iva i da ne zaboravlja svoje korijene, da je često u Srbiji i da joj to prija, ali da ne žali što igra za Ameriku jer je tu rođena i provela je cijeli život tamo.

"Dolazim u Srbiju svake godine, još od kad sam imala dvije-tri godine. Volim da sam tamo, Beograd je baš lijep. Imam posebnu vezu sa Srbijom. Dobro mi ide i srpski, pa to koristim na terenu kada sam nervozna, sudije me ne razumiju", sa osmijehom je prepričala Jovićeva u jednom od ranijih intervjua.

Kako igra Iva?

Jovic d. Preston 4-6 6-4 6-1 in Hobart



Iva reaches the 2nd WTA final of her career



18 years old and just scratching the surface...



✅1st final of the year

✅7-1 in 2026



Watch out.



❤pic.twitter.com/ijMM5oSE0D — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 16, 2026

Iva Jović je imala dosta uspjeha u juniorskom tenisu, osvojila je Australijan open i Vimbldon u konkurenciji parova, dok je najveći uspjeh u singlu četvrtfinale Rolan Garosa. Sada se navikava na sljedeći korak i prelazak u društvo seniora. Prošle godine je došla do drugog kola na Australijan openu, Rolan Garosu i US openu. Ove godine želi više.

Da može mnogo više pokazala je i u nedjelji pred početak prvog grend slema sezone. Plasirala se u finale turnira u Hobartu i igraće protiv Elizabete Koćareto (Italija). Kada je u pitanju Australijan open, prva rivalka biće joj Kejti Voljinec (Amerika). Jovićeva je 30. teniserka svijeta i ima solidan žrijeb u Australiji pošto čeka pobjednicu meča između Prisile Hon (Australija) koja je dobila specijalnu pozivnicu i Marine Stakušić koja je prošla kvalifikacije. U trećem kolu bi mogla da igra protiv Džasmin Paolini (Italija).