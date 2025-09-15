Iva sa 17 godina najmlađa WTA šampionka: Preskočila Olgu Danilović, ali ne pod srpskom zastavom

Iva Jović je osvojila turnir u Gvadalahari i sada je najmlađa šampionka ovog turnira ikada.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavlja da dominira Iva Jović i sve je bolja. Sada je osvojila svoju prvu WTA titulu i sa samo 17 godina postala najmlađa šampionka WTA 500 turnira u meksičkoj Gvadalahari.

U finalu je pobijedila Kolumbijku Emiliju Arango 6:4, 6:1 u meču sa puno drame. Bolja je bila američka teniserka spskog porijekla tokom celog meča, a Kolumbijka se toliko mučila da je čak i povraćala na terenu.

Prvi set je bio nevjerovatan, viđeno je čak pet brejkova, ali je na kraju Iva Jović uspjela da bude koncentrisanija i povede sa 1:0. Kada je Kolumbijka koja se već mučila sa zdravljem izgubila prvi set u drugom nije imala nikakve šanse.

Šta sada čeka Ivu Jović?

Savladala je Iva Jović Kavu, Osorio, Himenez Kasincevu, Bartunkovu i na kraju Arango na putu do titule i sada će biti 36. na WTA listi što joj je najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri. To znači da je prestigla i Olgu Danilović.

Iva je rođena u Kaliforniji, a roditelji su joj sa ovih prostora. Otac Bojan je iz Leskovca, majka Jelena iz Splita, a njena starija sestra Mia takođe igra tenis. Do sada je na grend slemovima stizala do drugog kola, a osim ove titule ima i titulu na čelendžeru u Ilkliju iz januara.

