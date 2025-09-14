"Nadam se da ćemo biti komšije": Cicipas se oglasio o Đokovićevom navodnom preseljenju

Grku Stefanosu Cicipasu se sviđa ideja da bi najbolji teniser u istoriji Novak Đoković mogao da živi u Atini.

Grčki teniser Stefanos Cicipas se trenutno nalazi u Atini gdje se sprema za nove izazove se reprezentacijom, ali njegove igre u posljednje vrijeme ne obećavaju. Nekada treći teniser planete ima mentalne i fizičke probleme, priznao je da ima zavisnost od društvenih mreža, ali čini sve prebrodi jako težak period u karijeri. Tokom razgovora sa domaćim medijima koji danima bruje o preseljenju Novaka Đokovića, Cicipas je imao zanimljiv komentar.

Doživio je novo razočaranje na US openu kada je poražen u drugom kolu od Danijela Altmajera u iscrpljujućem meču od pet setova. "Otvoreno prvenstvo SAD je bilo relativno teško jer nisam bio siguran da li ću uopšte završiti svoj prvi meč. U prvom setu imao sam mnogo negativnih misli, nisam vjerovao u sebe. Kasnije, u drugom i trećem setu, osjećao sam se mnogo bolje, ali to nije bio turnir kakvom sam se nadao", rekao je Grk.

Uprkos neuspjehu, Cicipas želi da igra u legendarnoj OAKA areni. "Zaista je uzbudljivo vratiti se na OAKA. Dolazim ovdje od, mislim, 2010. godine, kada su održani čelendžeri. Za mene je dirljivo što poslije toliko godina imamo priliku da se okupimo i igramo na ovom stadionu. Nevjerovatan je osjećaj igrati ovdje."

Potom je upitan o navodnom preseljenju Novaka Đokovića u Atinu. Za Cicipasa, činjenica da 24-struki grend slem šampion živi u blizini mogla bi biti motivišuća. "Nadam se da ćemo biti komšije i trenirati zajedno", rekao je.

Dok se Cicipas priprema u Atini, njegovo učešće u predstojećem meču Dejvis kupa protiv Brazila još uvijek nije sigurno. Problemi sa leđima koji su se ponovo pojavili na US openu i dalje ga muče. "Ne želim previše da obećavam jer pokušavam da prevaziđem traumu koju sam pretrpio posljednjih nedjelja. Još nisam siguran, ali učiniću sve što mogu", rekao je.

Turnir iz Beograda preseljen u Atinu

"Hellenic Championship" igraće se od 1. do 8. novembra, po licenci koju je imao "Belgrade open". U pitanju je turnir serije 250, a sam Novak Đoković potvrdio je svoje učešće.

"Uprkos velikoj posvećenosti i uloženim naporima, uslovi za realizaciju turnira u planiranom terminu i formatu nisu se mogli obezbijediti, zbog čega je odlučeno da se ovogodišnje izdanje turnira ne održi. Organizacija je od 2021. godine uspješno realizovala ukupno devet profesionalnih teniskih turnira pod različitim brendovima, uključujući pet ATP 250 turnira, jedan WTA 250, jedan WTA 125, jedan ATP Čelendžer 125 i jedan ITF turnir. Tokom tog perioda, turniri su okupili veliki broj ljubitelja tenisa iz zemlje i svijeta, postavivši Beograd na mapu značajnih međunarodnih teniskih događaja", navedeno je u obrazloženju organizatora Belgrade Opena.