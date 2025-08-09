Đoković se zbog grčke muzike popeo na sto: Pogledajte kako se Novak veseli na godišnjem odmoru

Sjajan snimak stiže iz Grčke, gdje je Novak Đoković proveo dio godišnjeg odmora.

Izvor: VEM/MIAMIPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) koristi vrijeme između Vimbldona i US opena da odmori i uživa sa porodicom, a tokom prethodnih nedjelja viđali smo ga u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Grčkoj. Prije samo nekoliko dana na Žabljaku je igrao fudbal sa djecom - protiv svog sina Stefana, a na društvenim mrežama viralan je snimak sa potpuno druge destinacije.

Zbog zastava kojima ostali gosti mašu očigledno je da se dešava u Grčkoj, a Novak Đoković uz muziku uživa i tako što se popeo na sto! Muzika je grčka, a Novaku Đokoviću nije bilo teško da uhvati ritam jer je dobro poznato koliko on voli da provodi vrijeme u našem regionu.

Okupljeni nisu sprečavali Novaka Đokovića da uživa, nisu ga prekidali dok se dobro provodio u Grčkoj, a možda je baš i to razlog zašto planira da se u bliskoj budućnosti preseli u Atinu. Sa druge strane, turnir Serbia open već se preselio u Grčku, pošto će ove godine biti održan u Atini a ne u Beogradu. Pogledajte snimak iz provoda:

Godišnji odmor Novaka Đokovića uskoro se završava, pošto on od 24. avgusta učestvuje na US openu. Biće to još jedna prilika da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri i tako podeblja svoj status najuspješnijeg tenisera svih vremena. Da li će mu poći za rukom ili ćemo jubilarni trofej čekati i u 2026. godini, ostaje da se vidi.