logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković se zbog grčke muzike popeo na sto: Pogledajte kako se Novak veseli na godišnjem odmoru

Đoković se zbog grčke muzike popeo na sto: Pogledajte kako se Novak veseli na godišnjem odmoru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sjajan snimak stiže iz Grčke, gdje je Novak Đoković proveo dio godišnjeg odmora.

Novak Đoković uživa na odmoru u Grčkoj Izvor: VEM/MIAMIPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) koristi vrijeme između Vimbldona i US opena da odmori i uživa sa porodicom, a tokom prethodnih nedjelja viđali smo ga u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Grčkoj. Prije samo nekoliko dana na Žabljaku je igrao fudbal sa djecom - protiv svog sina Stefana, a na društvenim mrežama viralan je snimak sa potpuno druge destinacije.

Zbog zastava kojima ostali gosti mašu očigledno je da se dešava u Grčkoj, a Novak Đoković uz muziku uživa i tako što se popeo na sto! Muzika je grčka, a Novaku Đokoviću nije bilo teško da uhvati ritam jer je dobro poznato koliko on voli da provodi vrijeme u našem regionu.

Okupljeni nisu sprečavali Novaka Đokovića da uživa, nisu ga prekidali dok se dobro provodio u Grčkoj, a možda je baš i to razlog zašto planira da se u bliskoj budućnosti preseli u Atinu. Sa druge strane, turnir Serbia open već se preselio u Grčku, pošto će ove godine biti održan u Atini a ne u Beogradu. Pogledajte snimak iz provoda:

Godišnji odmor Novaka Đokovića uskoro se završava, pošto on od 24. avgusta učestvuje na US openu. Biće to još jedna prilika da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri i tako podeblja svoj status najuspješnijeg tenisera svih vremena. Da li će mu poći za rukom ili ćemo jubilarni trofej čekati i u 2026. godini, ostaje da se vidi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC