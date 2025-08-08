"Vjerujte mi, taj momak ima nešto u rukavu": Đoković otkazao sve turnire, legendu ne može da prevari

Legendarni Džimi Konors smatra da Novak Đoković može da iznenadi na US Openu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da propusti Masterse u Torontu i Sinsinatiju, tako da će bez ijednog takmičarskog meča na betonu stići na posljednji grend slem u sezoni US Open. Favoriti u Njujorku definitivno će biti Janik Siner i Karlos Alkaraz koji su osvojili posljednjih sedam velikih turnira. Legendarni Džimi Konors kaže da to jeste veliki hendikep, ali da nikada ne treba otpisivati najboljeg ikada.

Uprkos tome što nije osvojio grend slem od 2023. godine i dalje stiže do završnica turnira i konkurentan je. "Još ga ne odbacujem. Kada imate hrabrosti, imate je. A ponekad će ta hrabrost izaći na vidjelo", rekao je Amerikanac u podkastu "Prednost Konors".

Osmostruki šampion na najvećim turnirima kaže da Đoković ima još šta da kaže na terenu.

"Imam osjećaj da mu se poraz u polufinalu Vimbldona nije nimalo dopao. Izgubiti tri seta na taj način. Nije navikao na to, to nije on, to nije njegova igra. Zato vjerujte mi, taj momak ima nešto u rukavu za US Open, što bi moglo da iznenadi mnoge ljude i znate šta, volio bih da to vidim" dodao je 72-godišnjak.

Ipak, jedna stvar definitivno zabrinjava američku legendu. "Brine me jedna stvar u vezi Novaka Đokovića. Nema mečeve na betonu iza sebe. Volio bih da je došao u Sinsinati i imao dva ili tri izazova. Ovako ne znamo šta možemo da očekujemo od njega", istakao je Konors. Podsjetimo, Sinsinati je na programu od 7. do 18. avgusta, dok US Open počinje 24. avgusta.