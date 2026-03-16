"Karlik je više od igrača": Mijailović progovorio o novom ugovoru za Džounsa u Partizanu

Dragan Šutvić
Ostoja Mijailović pričao je o produžetku saradnje sa Karlikom Džounsom i potencijalnom novom ugovoru za sjajnog plejmejkera.

Ostoja Mijailović o Karliku Džounsu Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns jedan je od najvažnijih igrača Partizana i to se vidi. Njegov povratak na parket poslije pauze i oporavka od povrede pokazao je koliko je nedostajao ekipi. Da li će ostati u klubu? O tome je pričao i on sam, a sada je na to pitanje odgovor dao i predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović.

"O Karliku kao igraču i čovjeku mislim sve najbolje. Koliko nam je nedostajao pokazao je period dok je bio povrijeđen. Neki igrači su, da se tako izrazim, 'više od igrača'. Karlik spada među njih. Postoji obostrana želja za nastavak saradnje. Što se tiče finansijske kompenzacije, to je odnos i razgovor između kluba i njegovog agenta i nije tema o kojoj treba javno da se priča", rekao je Mijailović za "Sportske".

Mijailović je nedavno pričao nešto detaljnije o planovima, ciljevima i budućnosti kluba. Tom prilikom je naglasio da niko neće imati veću platu od 1,5 miliona evra po sezoni. Upravo bi taj detalj mogao da ima veliki uticaj prilikom pregovora sa sjajnim plejmejkerom.

Poslije pobjede Partizana protiv Virtusa u Bolonji je Karlik pričao o produžetku saradnje sa crno-bijelima.

"Jeste sada to vrijeme u godini, ali je to između kluba i mog agenta. Volim Partizan. Osjetio sam ovdje samo ljubav i volio bih da ostanem. Nastaviću da igram košarku. Kada dođe vrijeme, riješićemo to", rekao je Džouns koji ove sezone u Evroligi bilježi 13,3 poena, 4,7 asistencija i 2,6 skokova po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(Sportske/MONDO)

