"Nije laka situacija": Penjaroja rekao šta misli o Karliku i Šejku

Autor Dragan Šutvić
Trener Partizana Đoan Penjaroja oglasio se o Karliku Džounsu i Šejku Miltonu koji su se nedavno vratili u tim.

Penjaroja o Karliku i Miltonu Izvor: MN Press/YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Partizan je savladao Cedevita Olimpiju 86:70, a na parketu su bili Karlik Džouns i Šejk Milton. Dva američka beka koji je trebalo da budu uzdanice i lideri tima ove godine, ali su ih povrede udaljile sa terena. 

Sada je Karlik Džouns na terenu proveo 22 inuta i upisao 14 poena i 5 asistencije uz jedan skok, dok je Šejk Milton za skoro 17 minuta na parketu imao 10 poena i po 3 skoka i asistencije. O njihovom doprinosu govorio je trener Đoan Penjaroja. 

"Karlik je jako dobar i bitan igrač za nas. Jasno je da je sada igrao loše u prvom poluvremenu i hoću da igra slično kao u drugom poluvremenu. To je jako, jako bitno i ja sam srećan što se vratio dobro nakon povrede. Ako želimo da osvojimo ABA ligu potreban nam je bolji Karlik. Nije laka situacija za Šejka, ovo mu je prvo iskustvo van NBA.Potrebno mu je vrijeme, drugačija je košarka. Imao je problema sa povredama, nije ušao u ritam. Dobar je momak, veliki radnik, ali mu je potrebno vrijeme da razumije evropsku košarku. Jasno je poslije Vašingtonove povrede da će imati više prilike da igra", naglasio je Penjaroja.

