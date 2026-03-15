Penjaroja pred svima priznao: "Naš prvi cilj nije Evroliga"

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja istakao je da njegova ekipa više nema šta da traži u Evroligi i da će fokus biti na osvajanju titule u ABA.

Partizan je poslije mnogo mučenja u prvom poluvremenu uspio da pobijedi Cedevita Olimpiju na svom terenu 86:70 i da zadrži prvo mjesto na tabeli ABA lige. Posle utakmice Đoan Penjaroja je bio zadovoljan trijumfom u, kako je rekao, najbitnijem takmičenju za Partizan.

"Srećni smo zbog bitne pobjede za nas. Morali smo da pobijedimo. Hvala našim navijačima. Za nas je u ovom momentu ABA liga veliko takmičenje, najbitnije trenutno. Treba nam podrška svih i nadam se da ćemo na narednim mečevima imati bolju atmosferu. Danas su navijači bili sjajni, ali nam je potrebno više podrške kako bi se takmičili i borili da osvojimo ABA ligu. Jasno je da nismo igrali dobar meč, pgotovo u prvih 25 minuta. Nismo igrali u normalnom ritmu, ali na kraju je jasno i normalno da naši igrači misle o narednim mečevima. Moramo da giramo bolje nego danas ako želimo da se takmičimo protiv Dubaija, Pariza ili Crvene zvezde", rekao je na startu Đoan Penjaroja.

Nakon što je Partizan u sezonu ušao sa ambicijama da osvoji Evroligu, sada je jasno da neće biti ništa od plasmana u doigravanje. Zbog toga su se i prioriteti promijenili.

"Naš prvi cilj ove sezone je da osvojimo ABA ligu. Nije Evroliga. Jasno je da želimo da pobijedimo što više utakmica u Evroligi. Hoćemo da igramo dobro i da pobijedimo Dubai i Pariz, ali naš mnogo realniji cilj ove sezone je ABA liga. Kada sam došao u Beograd bilo je jasno da tim nije u dobroj situaciji i da se je teško takmilčiti za ulazak u plejof Evrolige. Sada je to nemoguće. Dobro smo se takmičili u prethodnim mečevima u Evroligi. Dosta smo se popravili, ali naš prvi cilj je ABA liga. Jasno je da smo se popravili u prethodnih šest-sedam nedjelja. Sada smo pravi tim. Zajedno igramo, zajedno se borimo i sada imamo normalnu situaciju za tim. Jasno je da u prvih tri-četiri nedjelje smo imali mnogo problema, ali sada smo se popravili", objasnio je trener Partizana.

Dobio je tehničku na drugom meču zaredom, ali nije htio od toga da pravi temu.

"Ma nije to bitno. Dve tehničke nisu mnogo bitne. Treba nam više energije u timu, objasnio sam timu da nam je potrebno više truda, ali tehničke nisu greška, ali nisam ni ponosan na njih."

Govorio je o povratku Karlika Džounsa i Šejka Miltona u tim i tome koliko su bitni za igru ekipe. Moraće da budu bolji, ali za sada je i ovoliko dovoljno.

"Karlik je jako dobar i bitan igrač za nas. Jasno je da je sada igrao loše u prvom poluvremenu i hoću da igra slično kao u drugom poluvremenu. To je jako, jako bitno i ja sam srećan što se vratio dobro nakon povrede. Ako želimo da osvojimo ABA ligu potreban nam je bolji Karlik. Nije laka situacija za Šejka, ovo mu je prvo iskustvo van NBA. Potrebno mu je vreme, drugačija je košarka. Imao je problema sa povredama, nije ušao u ritam. Dobar je momak, veliki radnik, ali mu je potrebno vrijeme da razumije evropsku košarku. Jasno je poslije Vašingtonove povrede da će imati više prilike da igra", naglasio je Penjaroja.

