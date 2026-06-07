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Saša Zverev se uživo obratio Amerikancu, nastao je muk: "Rekao si da nikad neću osvojiti grend slem"

Saša Zverev se uživo obratio Amerikancu, nastao je muk: "Rekao si da nikad neću osvojiti grend slem"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nijemac Aleksandar Zverev konačno je podigao prvi grend slem u karijeri i odgovorio kritičarima.

zverev semu kveriju rekao si da nikad necu osvojiti grend slem Izvor: TNT Sport/Printscreen

Njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je prvi grend slem trofej u karijeri. On je u finalu Rolan Garosa pobijedio Italijana Flavija Kobolija posle borbe u pet setova i na taj način je skinuo veliki teret sa svojih leđa. Godinama je bio kritikovan i osporavan, a koliko ga je to boljelo govori i njegova reakcija tokom uključenja u studio TNT Sport televizije.

Naime, Zverev je sa peharom u ruci stao pred kamere, a onda mu se obratio Amerikanac Sem Kveri koji u karijeri nije podigao nijedan grend slem pehar.

On je godinama teniski analitičar i očigledno je da mu je Zverev zamjerio neku od izjava, ali ipak se sve završilo u prijateljskom tonu.

"Sem ovdje. Bravo. Čestitke", rekao je Kveri tokom uključenja.

"Sem ko?", upitao je Zverev.

"Sem K.", kazao je Amerikanac.

"Zašto si ti na ovom kanalu, ko te je unajmio? Zašto si ovdje? Imate sve šampione, a onda imate i Sema Kverija", rekao je Zverev i izazvao muk u studiju.

 Usudio se Kveri da nastavi i nekako formulisao pitanje: Kada se završio posljednji poen, da li si osjetio olakšanje ili uzbuđenje?

"Prvo, veoma sam srećan što držim ovo - jer si ti rekao da nikad neću. Hvala ti puno na povjerenju. Za ljude koji ne znaju, imamo ljubav-mržnja odnos. Zapravo volim to. Volim da ti otežavam", rekao je Nijemac, a onda nastavio:

"Zapravo, bio sam u stanju šoka, mislio sam da treba da nastavim da igram dalje, ali kada sam pogledao u moj boks kako slave, rekao sam sebi: 'Okej, gotovo je, ja sam grend slem šampion'. Bilo je veliko olakšanje onda sam osjetio nalet emocija", rekao je Nijemac.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)

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Tagovi

Aleksandar Zverev Sem Kveri Tenis Rolan Garos

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