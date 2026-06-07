Saša Zverev u suzama podigao Rolan Garos: Bili smo gubitnici, sad smo grend slem šampioni"

Saša Zverev je konačno postao grend slem šampion, osvajajući Rolan Garos nakon emotivne borbe. Pročitajte kako je slavio svoj istorijski trenutak.
Njemački teniser Saša Zverev konačno je osvojio grend slem, prvi put u karijeri. Zverev je čak 11 puta igrao polufinale grend slema, izgubio je četiri finala, a u petom je konačno podigao pehar - pobijedivši Flavija Kobolija poslije više od četiri sata tenisa danas u Parizu.
Zverev je tako "obrisao" kraj svog imena opis "najbolji teniser bez grend slema" i reagovao je emotivno, nije mogao da zadrži suze kada je postao svjestan činjenice da je osvajač Rolan Garosa.
"Čestitam ti od srca i nadam se da ćeš uskoro držati ovaj trofej", rekao je Saša Zverev poslije podizanja pehara, zahvalivši se takođe timu Flavija Kobolija na sjajnoj borbi, direktorki turnira Ameli Morezmo, skupljačima lopti i naravno navijačima koji su bili uz njega.
"Ovo mi je jako važan teren. Ovdje sam doživio najlepše i najgore trenutke u karijeri. Izgubio sam finale, ležao na zemlji zbog preloma... Hvala vam. Bili smo i gubitnici, sad smo grend slem šampioni. To se računa", poručio je Zverev.
Šta je rekao Koboli?
Od sutra će Flavio Koboli biti u najboljih 10 na ATP listi i nije mu mnogo nedostajalo da u prvom pokušaju dođe do grend slema, a nema sumnje da ćemo ga i u narednim godinama gledati blizu pehara.
"Nije mi lako da pričam sada, ali hoću da počnem od čestitki Saši Zverevu. Da me je neko pitao ko zaslužuje više ovaj trofej - rekao bih uvijek ti. Bila mi je čast da dijelim teren sa tobom i srećan sam zbog tebe, ali sam tužan jer sam bio blizu, osjećao sam to. Sad kada si ostvario svoj san, daj meni sljedeći. Hvala svima", rekao je Koboli.
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(MONDO)