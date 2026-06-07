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Ruska himna i zastava izostale na Rolan Garosu

Ruska himna i zastava izostale na Rolan Garosu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kada je Koko Gof osvojila Rolan Garos vijorila se američka zastava i čula se himna, dok za titulu Mire Andrejeve toga nije bilo ove godine.

na rolan garosu zabrana za rusku himnu i zastavu Izvor: Juergen Hasenkopf / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Koko Gof je prošle godine osvojila Rolan Garos, Mira Andrejeva je u tome uspjela ove godine. I jednoj i drugoj je to bio prvi trofej na pariskoj šljaci, Ruskinji prvi u karijeri, Amerikanki drugi. Šta je razlika između te dvije dodjele trofeja? Himna i zastava.

Kada je američka teniserka pobijedila Arinu Sabalenku prošle sezone uslijedila je ceremonija na kojoj je prilikom podizanja pehara puštena himna sa razglasa. Zastava je takođe bila podignuta na jarbolu i Gof je stavila ruku na grudi i slušala nacionalnu himnu sa ponosom.

Godinu dana kasnije ruska teniserka je savladala Maju Hvalinjsku u finalu, uslijedila je ceremonija i na njoj nije bilo slične procedure. Iako je to običaj u Parizu, iako se tako već godinama proslavljaju pobjede, za Andrejevu to nije važilo. Velika sramota organizatora o kojoj se priča dan poslije ženskog finala. Jasno je da postoje zabrane i restrikcije, ali momenat koji je Miri trebalo dodatno da uljepša cijeli taj doživljaj je izostao.

Šta je Mira rekla na konferenciji?

Poslije meča su novinari Miri na konferenciji za medije postavili pitanje baš o tome što pored njenog imena ne stoji ruska zastava, što je nema ni na terenu i kakva rješenja ona ima za cijelu tu situaciju. Čak su i na tribinama oduzimali ruske zastave. Tek je napunila 19 godina, ali je pronašla politički korektan odgovor i nije sebi napravila dodatne probleme.

"Naravno da nijedna osoba na svijetu ne želi rat u svojoj zemlji. Ono što mogu da kažem je da ja igram tenis i da je to jedina stvar o kojoj razmišljam kada sam na terenu, kako da pobijedim i kako da se takmičim. Ne razmišljam o tome kada igram, jer ima mnogo stvari koje su mi u glavi i na koje sam fokusirana", poručila je Mira Andrejeva.

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00:31
Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

(MONDO)

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Rolan Garos Tenis

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