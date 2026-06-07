logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se oglasio na ruskom: Pokazao cijelom svijetu šta misli o Miri

Novak Đoković se oglasio na ruskom: Pokazao cijelom svijetu šta misli o Miri

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama i na ruskom je čestitao Miri Andrejevoj prvu grend slem titulu u karijeri.

Novak Đoković čestitao Miri Andrejevoj Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TERESA SUAREZ/EPA

Mira Andrejeva osvojila je prvu grend slem titulu u karijeri. U finalu Rolan Garosa pobedila je Maju Hvalinjsku (Poljska) lako i ubkedljivo - 6:3, 6:2. Ispisala je tako nove stranice istorije, a na tome joj je čestitao i Novak Đoković i to na ruskom.

"Bravo Miro. Želim ti još mnogo titula", napisao je Đoković na svom Instagram nalogu i tako pokazao koliko vkeruje u veliku nadu svketskog tenisa.

Mira ima samo 19 godina i postala je najmlađa šampionka Rolan Garosa u 21. vijeku. Zahvaljujući tituli i 2.000 osvojenih poena popela se na šesto mjesto na WTA listi i ima 5.751 bod. Ako nastavi sa dobrim igrama i na Vimbldonu mogla bi dodatno da napreduje.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Inače, tokom same ceremonije se dogodio i jedan zanimljiv detalj. Mira se našla na improvizovanom podijumu i vidjelo se da je prvi put sa velikim peharom. Stala je, pozirala kamermanima i fotoreporterima, pa je onda to morala da ponovi. Organizatori su joj saopštili da je stajala na pogrešnom mjestu. Uradila je to vrlo brzo opet sa osmijehom.

Pogledajte i kako je taj detalj izgledao:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Mira Andrejeva Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC