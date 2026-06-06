Dominacija Mire Andrejeve: Ruskinja pregazila poljsku senzaciju i pokorila Rolan Garos

Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je prvu grend slem titulu u karijeri.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ruska teniserka Mira Andrejeva nova je šampionka Rolan Garosa! On je u finalu pobijedila 114. teniserku svijeta Maju Hvalinsku sa dominantnih 6:3, 6:2.

Poljakinja je napravila senzacionalan uspeh na pariskoj šljaci, ali nije imala snage za novi podvig. Bila je koliko-toliko konkurentna u prvom setu, dok se u drugom potpuno ugasila.

Na ovogodišnjem Rolan Garosu je ispisana istorija, pošto 19-godišnja Mira najmlađa osvajačica grend slema posle Monike Seleš 1992. godine. Ona je uspjela da veže devet gemova u meču karijere potvrdi status jedne od najboljih igračica na WTA turu.

Obe teniserke su nervozno ušle u meč vidjeli smo razmjenu brejkova već na samom startu prvog seta, ali Mira je igrala konstantniji tenis. Još dva puta je oduzela rivalki servis i trasirala put do titule.

Ključni momenat u drugom setu se desio na servis Mire kada je Poljakinja stigla do tri brejk lopte, ali Ruskinja uspijeva sve da ih anulira i povede sa ogromnih 4:0, a potom i 5:0.

Ipak, Poljakinja je osluškivala podršku francuske publike i smogla snage za još dva gema. Uspjela je da vrati jedan brejk, ali je Mira odmah vratila izgubljeno, stigla do tri brejk lopte i iskoristila prvu meč loptu.

Ruskinja će od ponedkeljka biti peta teniserka planete, dok će Hvalnska ostvariti džinovski skok i biće 21. teniserka planete, što je skok za 93 pozicije.

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