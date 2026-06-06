Aleksandar Zverev mora da prekine kletvu na Rolan Garosu

Nijemac je šest puta zaredom poražen od igrača italijanske nacionalnosti.

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Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Rolan Garosa, pošto je u polufinalu slavio protiv Čeha Jakuba Menšika poslije borbe u četiri seta rezultatom 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Na putu do prve grend slem titule ga čeka odmorni Flavio Koboli koji je bez borbe prošao u veliko finale.

Njemu je sunarodnik Mateo Arnaldi predao meč zbog bolesti i sada će imati jedinstvenu priliku da igra za grend slem trofej. Sa druge strane biće nikad motivisaniji Aleksandar Zverev. Nijemac je tri puta gubio u finalima najvećih turnira i ovu šansu ne želi da propusti.

Ipak, da bi osvojio prvu grend slem titulu u karijeri, moraće da prekine prokletstvo protiv italijanskih igrača.

Treći teniser svijeta je posljednjih šest poraza doživio upravo od protivnika te nacionalnosti. Janik Siner (četiri puta), sam Koboli i Lučano Darderi su ga pobjeđivali u posljednje vrijeme, ali će imati šansu da prekine ovaj crni niz u najvažnijem meču u karijeri.

Zverev i Koboli veliki prijatelji

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Nijemac je na konferenciji za medije otkrio da je Koboli jedan od njegovih najboljih prijatelja na ATP turu.

"Ne vidim sebe kao favorita, ne vidim bilo koga kao favorita, da budem iskren. Kada igrate finale Grend slema, onda nije tako teško, jer to znači da si došao do samog vrha tenisa. Došao si do posljednje stepenice i lijepo je to podijeliti. Naravno, pokušaćemo da dobijemo jedan drugog, ali to je okej. On je za mene dobra osoba. Ima dobro srce. Ekstremno je smiješan kada ga upoznate bolje. Volim i njegovog oca, koji je takođe ekstremno smiješan. On je dobar momak".

Kako je počelo njihovo prijateljstvo? "Upoznali smo se na Lejver kupu u Berlinu 2024. Tada smo se zbližili. Bilo je teških momenata, kada je njegov otac dolazio kod mene i ispitivao me. Takođe je pitao i mog oca o tenisu, raznim stvarima. Uvijek sam srećan kada pričam sa njim. Tako je sve počelo, a sa ljudima se to prirodno nastavlja, kao i sa Flaviom".

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Pogledajte 01:05 Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)