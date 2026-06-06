Rafael Nadal: "Više ne uzimam reket, skoro nikad"

Slavni "Bik iz Manakora" Rafael Nadal priznao je da gotovo više nikad ne igra tenis.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Španski teniski velikan Rafael Nadal, drugi najuspješniji igrač u istoriji, priznao je da više nikad ne igra tenis. "Skoro nikad ne uzimam reket", kazao je on u svom dokumentarcu na "Netfliksu", na kojem se emituje TV serija o njemu, pod imenom "Rafa".

Nadal je završio karijeru pretprošle godine i poslije čak 23 sezone i 22 grend slema odlučio da je kraj. Ostao je upamćen kao kralj šljake i osvajač čak 14 trofeja na Rolan Garosu. Kada se osvrne, priznaje da osjeća potpuni mir, jer više fizički nije mogao.

"Nisam bio umoran od tenisa u cijelini, samo me je umorilo moje tijelo. Zaista sam volio to što sam radio", priznao je Španac.

Ovih dana se vraća Serena Vilijams u 45. godini. Da li će se vratiti i Rafa?

"Ne vjerujem, ali je sjajno to što se ona vraća".

Velikani sporta se motivišu uz seriju o njemu

Dok se španski fudbaler Rodri, osvajač Zlatne lopte, sprema za Mundijal gledajući njegov dokumentarac i dok je Flavio Koboli stigao do finala Rolan Garosa motivišući se uz "Rafu", Nadal priznaje da mu sve to prija.

"Ako možeš da drugima probudiš emocije i da ih inspirišeš, onda je to nešto zaista jedinstveno", kazao je Nadal.

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(MONDO)