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"Da, pisao mi je Novak": Čeh otkrio kako je Đoković ispao veliki car

"Da, pisao mi je Novak": Čeh otkrio kako je Đoković ispao veliki car

Autor Jelena Bijeljić
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Jakub Menšik otkrio je da je dobio dvije poruke od svog idola Novak Đokovića.

Novak Đoković pisao Jakubu Menšiku Izvor: TNT Sport/Roland Garos/Printscreen

Češki teniser Jakub Menšik igra u polufinalu Rolan Garosa protiv Nijemca Aleksandra Zvereva, a na dosadašnjem uspjehu mu je čestitao najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Mnogi perspektivnog Čeha nazivaju Novakovim nasljednikom, a odavno već nije tajna da njih dvojica imaju sjajan prijateljski odnos. Đoković je u njemu prepoznao talenat na samom startu karijere, dijelio mu savjete, sparingovali su zajedno, na čemu će mu Jakub biti zauvijek zahvalan.

Pred polufinale sa Zverevim otkrio je da mu je Novak poslao dvije poruke, poslije pobjede protiv Rubljova, a potom i protiv Fonseke.

"Da, jeste, posle meča sa Rubljovim i posle meča sa Fonsekom. Novak je sjajan momak, veliki šampion. Imamo sjajan odnos, tako da sam srećan što prati rezultate i što smo mogli da ostanemo povezani barem na ovaj način", rekao je Menšik.

Na konferenciji za novinare nakon plasmana u polufinale, Menšik se prisjetio prvog susreta sa velikim Srbinom.

"Odnos koji sam imao i imam sa Novakom je tako poseban i ja sam izuzetno zahvalan na tome", rekao je

Menšik ima tek 20 godina i ovo je njegovo prvo polufinale na nekom od grend slemova. Na Vimbldonu i US Openu je stizao do treće runde, a na Australijan Openu četvrte.

Sada će se u meču za finale susresti sa daleko iskusnijim rivalom koji je prije dvije godine igrao finale na pariskoj šljaci. Mnogi smatraju da je ovo jedna od posljednjih prilika za Aleksandra Zvereva da konačno osvoji dugo čekanu veliku titulu.

Tagovi

Tenis Jakub Menšik Novak Đoković

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