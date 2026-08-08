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Kerim Alajbegović debitovao za Juventus u Derbiju Italije!

Kerim Alajbegović debitovao za Juventus u Derbiju Italije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Reprezentativac BiH priliku je dobio u drugom poluvremena meča sa Interom, koji se igra u Pertu.

Kerim Alajbegović debitovao za Juventus protiv Intera Izvor: Screenshot

Reprezentativac BiH Kerim Alajbegović debitovao je ovog petka u dresu Juventusa. Bjankoneri su se na stadionu Optus u Pertu, u prijateljskom odmjeravanju snaga, sreli sa Interom (poraz Juventusa 2:1, op.a.), a Alajbegović je u igru ušao na početku drugog poluvremena, pri minimalnoj prednosti nerazura iz Milana, zamijenivši Kenana Jildiza.

Kerim Alajbegović je rođen 2007. godine, a u Torino je stigao nakon sjajne sezone u austrijskom Salcburgu, u kojem je igrao kao pozajmljen igrač Bajera. Bila je to ključna sezona u kojoj je odigrao 44 utakmice u ligi i kup takmičenjima, postigavši 13 golova, čemu je dodao i četiri asistencije.

Shodno odličnom učinku, klub iz Leverkuzena je aktivirao klauzulu o povratku u Njemačku, a potom ga prodao Juventusu sa kojim je Alajbegović potpisao ugovor do ljeta 2031. godine.

Do sada je Alajbegović odigrao 14 utakmica za reprezentaciju BiH, postigavši dva gola - u septembru 2025. godine na gostovanju San Marinu u kvalifikacijama za Mundijal i junu ove godine protiv Katara, na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Kerim Alajbegović fudbal Juventus

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