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Mesijeve suze zbog oca vidio cijeli svijet: Porodica morala hitno da se oglasi zbog groznih glasina

Mesijeve suze zbog oca vidio cijeli svijet: Porodica morala hitno da se oglasi zbog groznih glasina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi je na meču sa Alžirom na Svjetskom prvenstvu zaplakao zbog zdravstvenog stanja svog oca. Mediji su nakon toga krenuli sa glasinama pa je porodica morala da se oglasi.

Lionel Mesi na Mundijalu plakao zbog bolesti oca Izvor: Printscreen/Arena Sport/FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Preminuo je otac Lionela Mesija Horhe Mesi, a njegovo zdravstveno stanje već neko vrijeme nije bilo dobro. Porodica najboljeg fudbalera svih vremena se zbog toga javno oglasila tokom Svjetskog prvenstva u Americi, a sada je kako javljaju argentinski mediji poslije duge i teške bolesti preminuo u 69. godini. 

Kada je Argentina na startu Svjetskog prvenstva pobijedila Alžir sa het-trikom Lionela Mesija videli su svi suze najboljeg igrača Argentine. Pitali su ga poslije meča novinari zašto je plakao, a on je otkrio da to nema nikakve veze sa fudbalom. 

"Zašto sam plakao? To apsolutno nema nikakve veze sa fudbalom. Imao sam nekoliko jako teških dana", rekao je Lionel Mesi što je pokrenulo lavinu glasina. Zapravo ono što je uzrujalo Mesija bilo je zdravstveno stanje njegovog oca. 

Svašta se pisalo, porodica se oglasila

Za sada nisu objavljeni nikakvi detalji o tome od posljedica koje i kakve bolesti je preminuo Horhe Mesi, ali da bi porodica stavila tačku na takve vijesti odmah se oglasila nakon duela sa Alžirom i istakla da je Lionel mislio na stanje njegovog oca. 

"Porodica Mesi želi da vas obavijesti da se Horhe Mesi trenutno bori sa zdravstvenim problemima. U ovom momentu je pod nadzorom lekara i dobro se oporavlja. Zbog glasina, vijesti i spekulacija koje se pojavljuju u prethodnim satima porodica želi da izrazi veliku zabrinutost zbog manjka osjećajnosti, poštovanja i diskrecije koju imaju neki ljudi kada se bave našim privatnim porodičnim stvarima. Zaista cijenimo izraze ljubavi i zabrinutosti koje smo dobili i molimo za privatnost, povjerljivost i lični prostor za Horhea i njegovu cijelu porodicu u ovom procesu", navedeno je tada u saopštenju.

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Tagovi

Lionel Mesi fudbal

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