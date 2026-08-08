"Ući ću na teren i raznijeću Mesija sa četiri bombe!" Jezive prijetnje legendarnom asu tokom Mundijala

Tokom Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, FBI je imao specijalni Međunarodni centar za policijsku saradnju.

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

U centru su sjedili američki agenti i policajci iz zemalja učesnica, među kojima i španski službenici. Njihov zadatak je bio da u realnom vremenu prate sve prijetnje, od terorističkih najava, preko agresivnih navijača, do napada usmjerenih direktno na fudbalere tokom Svjetskog prvenstva.

Ekskluzivni uvid u dnevne izvještaje ovog centra otkrio je koliko je situacija bila ozbiljna, a o svemu je pisao i, između ostalih, britanski "Dejli star".

Lionel Mesi je bio apsolutni rekorder po broju prijetnji. Najkonkretnija je stigla kada je nepoznati muškarac pozvao aerodrom u Dalasu i saopštio da sa još dvojicom ide ka stadionu na kojem se igrala utakmica Argentina - Jordan. Rekao je da nose "domaće bombe i poluautomatsku pušku AR-15" i da će napasti i policiju i igrače, a posebno je istakao ime Mesija.

Samo nekoliko dana kasnije, pred meč Argentine i Egipta u Atlanti, na društvenoj mreži "X" se pojavila poruka: "Spremam se da uđem na stadion i raznesem Mesija sa četiri bombe pričvršćene za tijelo".

Istog dana je policiji stigao poziv preko kojeg je neko tvrdio da je ostavio tri bombe u kante za smeće na stadionu. Specijalci za eksplozive i psi za traganje odmah su pretražili kompletan objekat.

Dok je Mesi bio meta broj jedan, Kristijano Ronaldo je bio najčešće proganjan. U Hjustonu je uhapšen muškarac koji je detaljno ispitivao gdje je smešten portugalski tim. U Torontu je drugi čovjek pokušao da uđe u lift sa Ronaldom, a kasnije je tvrdio da je samo htio selfi.

Ni greške fudbalera na terenu nisu prošle bez posljedica. Norvežanin Aleksander Serlot i njegova supruga su dobili prijetnje smrću nakon što je propustio priliku da asistira Erlingu Halandu.

Kolumbijac Haminton Kampas nije mogao da se vrati kući sa reprezentacijom zbog prijetnji poslije promašaja. Francuski defanzivac Lukas Dinj takođe je bio na meti poslije penala protiv Španije...

Najteže je prošao sudija Fransoa Leteksje. Poslije utakmice Argentina - Egipat na njegov privatni "WhatsApp" stiglo je oko šest hiljada prijetećih poruka, uglavnom iz Egipta. Njegova porodica i kuća u Francuskoj morali su da dobiju policijsku zaštitu.

Svi ovi incidenti, od najava bombaških napada do proganjanja zvijezda, završili su se bez tragedije zahvaljujući brzom reagovanju policijskog centra koji je radio non-stop. Mundijal je prošao bez ozbiljnog bezbjednosnog incidenta, ali izvještaji koji su sada isplivali pokazuju koliko je tanka linija dijelila "mir" i katastrofu.

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