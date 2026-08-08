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Đani Infantino imao ljubavnicu: Isplivale skandalozne informacije, dobila je novac od UEFA

Đani Infantino imao ljubavnicu: Isplivale skandalozne informacije, dobila je novac od UEFA

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Otkrivene su nove informacije o Đaniju Infantinu, navodno je imao i ljubavnicu dok je radio u UEFA i njoj je isplaćena određena svota novca da ode.

Đani Infantino imao ljubavnicu radila u UEFA Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nema mira za Đanija Infantina, kako dani prolaze ako se pojavljuju nove zabrinjavajuće informacije o prvom čovjeku FIFA. Ovog puta su u pitanju detalji o njegovoj navodnoj ljubavnici koju je imao dok je bio generalni sekretar UEFA.

Britanski "Telegraf" donosi informacije o tome da je UEFA isplatila njoj "šestocifrenu sumu novca". UEFA je na kraju i sama priznala da je toj ženi isplatila veliku svotu novca i da su svjesni da je navodno bila u vezi sa Infantinom, ali da su od tog događaja malo "pooštrili pravila kako bi se učvrstili kao ozbiljna organizacija".

Prema njihovim navodima Infantino je njoj davao unapređenja i "gurao je" na određene pozicije, a kada je napustio svoju funkciju UEFA joj je platila da završi Master studije na jednoj poslovnoj školi.

Infantino ima četvoro djece

Đani Infantino se vjenčao sa Linom Al Aškar 2001. godine, ima četvoro djece, pa je usljed svega toga informacija o ljubavnici i novcu koji je dobila dospjela u centar pažnje. Inače, ona je tada radila u fudbalskom savezu Libana i tako su se i upoznali.

Tadašnji predsednik UEFA Mišel Platini je saznao za sve to, navodno su ušli u konflikt i napravljen je dogovor da joj se isplati određena svota novca kako bi napustila UEFA. Navodno je jedan od uslova bio da joj se plati školarina koja je iznosila oko 45.000 funti godišnje. Britanski portal je istakao da namjerno nije naveo njeno ime, ali da ima dokaze da je karijeru u UEFA počela u administrativnoj ulozi, a da je potom dobila razna unapređenja od kada je ušla u vezu sa Infantinom.

UEFA sve priznala

Kada je britanski "Telegraf" poslao upit u UEFA sa potvrdom svojih saznanja, nije bilo demantija niti pokušaja izvlačenja. Sve su priznali.

"Svjesni smo optužbi i možemo da potvrdimo da je došlo do isplate određenoj osobi, kao i da joj je plaćen odlazak u lokalnu školu biznisa. Ta isplata je dogovorena u skladu sa pravilnikom koji je tada bio na snazi. Ali, od tada smo dodatno učvrstili sva ta pravila kako bismo modernizovali cijelu organizaciju", stoji u saopštenju.

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Tagovi

Đani Infantino UEFA fudbal

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