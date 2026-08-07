Đani Infantino uzvraća udarac: Poslije napada na njega, krenuo u kontraofanzivu, Argentinci javno stali uz njega

Đani Infantino je konačno našao saveznike. Podržao ga je Fudbalski savez Argentine.

Izvor: Koen van Weel / AFP / Profimedia

Dok je skoro cijeli fudbalski svijet napao Đanija Infantina, Argentinci ga brane. Konačno se neko pojavio da stane u njegovu odbranu, a to je Fudbalski savez Argentine koji je istakao saopštenje u kome navodi da podržava sve što je uradio u posljednjih 10 godina.

Naveli su Argentinci da je pokušaj prodaje Svjetskog prvenstva američkim investitorima bio greška, ali uprkos tome su najavili da će na kongresu FIFA u Rabatu u Maroku glasati za to da prvi čovjek svjetskog fudbala nastavi na tom mjestu.

Saopštenje AFA

"U ime Fudbalskog saveza Argentine (AFA) i njegovog Izvršnog odbora, obraćamo Vam se, poštovani predsjedniče, kao i preko Vas Savjetu FIFA, kako bismo izrazili podršku radu koji je sproveden tokom proteklih deset godina, a čiji su glavni stubovi bili razvoj fudbala širom svijeta i institucionalna stabilnost zasnovana na jasnom, stabilnom i transparentnom modelu upravljanja. S tim u vezi, povodom nedavnih događaja koji su poznati javnosti, moramo da izrazimo priznanje odluci da se povuče projekat koji je, unutar fudbalske porodice od samog početka, izazvao daleko više nedoumica nego izvjesnosti.

Zbog toga treba istaći priznanje grešaka načinjenih u tom procesu, kao i izvinjenje izraženo u iskrenoj poruci upućenoj svakoj od 211 članicama FIFA. Davanje prioriteta standardima dobrog upravljanja predstavlja jedan od temeljnih stubova za jačanje dobrih odnosa između FIFA, njenih članica i konfederacija. Isto tako, kao što smo već istakli, Vi predvodite rukovodstvo koje je donijelo duboku transformaciju FIFA; otvorili ste vrata organizacije svim članicama i konfederacijama, kako bismo kroz iskren i neposredan dijalog svi zajedno nastavili da unapređujemo fudbal na svim nivoima i u svim disciplinama.

Iz naše perspektive, ova transformacija zasnovana je na transparentnom modelu upravljanja, poštovanju statutarnih struktura i pridržavanju demokratskih procedura - osnovnim principima koji omogućavaju da fudbalska porodica bude jedinstvena, snažna i posvećena daljem unapređenju kako sportskih, tako i institucionalnih aspekata, što se na kraju odražava na bolji kvalitet života miliona ljudi koji se bave našim voljenim sportom. Stoga, imajući u vidu da se približava naredni Kongres FIFA, Savez kojem s ponosom predsjedavam čvrsto vjeruje i ponovo potvrđuje da je pravi put nastavak rada pod Vašim vođstvom, kako bismo nastavili da razvijamo još bolji i još inkluzivniji fudbal", navodi se u saopštenju AFA.