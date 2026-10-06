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Jasmin Repeša s Napolijem pregazio Budućnost u "Morači"

Jasmin Repeša s Napolijem pregazio Budućnost u "Morači"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Jasmin Repeša je sa Napolijem savladao Budućnost u Evrokupu, uz sjajnu partiju Zeka Seljasa koji je postigao 23 poena.

repesa razbio buducnost u evrokupu sa napolijem Izvor: De Luca/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Budućnosti doživjeli su ubjedljiv poraz u Evrokupu od Napolija, na čijoj klupi sjedi hrvatski stručnjak i bivši trener Podgoričana, Jasmin Repeša. Italijani su pobijedili dominantno, 93:75 (25:19, 28:14, 22:18, 18:24), uz MVP partiju Amerikanca Zeka Seljasa (29 godina), koji je ubacio 23 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije, za indeks 27.

Seljas je prošle sezone bio krilni igrač ASVEL-a i najbolji igrač Francuza u pobjedi protiv Partizana (88:87), u jednoj od utakmica koje su stvorile duboku krizu crno-bijelih u takmičarskoj 2025/26. Ove jeseni on je član Napolija i u "Morači" je imao veliku pomoć iskusnog plejmejkera Marka Spisua (31), koji je postigao osam poena i podijelio 11 asistencija. Takođe, važan doprinos pobjedi sa 17 poena dao je i Džek Vajt, Australijanac.

Repeša vodio Budućnost do finala protiv Zvezde

Izvor: MN PRESS

Jasmin Repeša (65) preuzeo je Napoli prošlog proljeća i u meču protiv svog nekadašnjeg tima u Crnoj Gori ostvario je jednu od ubjedljivijih pobjeda. Hrvatski stručnjak vodio je Podgoričane u evroligaškoj sezoni 2018/19 poslije odlaska Aleksandra Džikića i vodio ih do finala ABA lige, u kojem je doživio poraz od Zvezde u seriji za titulu.

U Budućnosti je 19 poena ubacio plejmejker Jogi Ferel (uz šest asistencija), a po 19 su ubacili Oleksandr Kovlijar, Stefan Đorđević, Marijal Šajok i Džastin Smit.



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01:02
Trojka Kajla Olmena za pobedu Turk Telekoma protiv Hapoela
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Jasmin Repeša KK Budućnost Podgorica Evrokup

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