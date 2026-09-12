"Da li Nikola Mirotić dolazi u Budućnost?": Dragan Bokan otkrio sve detalje

Pojavile su se spekulacije o dolasku Nikole Mirotića u Budućnost, pa je o tome pričao prvi čovjek kluba Dragan Bokan i otkrio je detalje.

Izvor: MN PRESS

Nikola Mirotić (35) i Budućnost - šta je istina? Pojavile su se spekulacije o njegovom dolasku u ABA ligu i pregovorima sa crnogorskim klubom. Najnovije detalje o svemu tome otkrio je prvi čovjek kluba Dragan Bokan.

"Vidim da se podigla velika prašina, čitam reakcije. Imali smo razgovor. Popio sam piće sa gospodinom Nikolom Mirotićem koji je u Crnoj Gori i trenira u sali našeg razvojnog tima, kao što to radi svake godine", rekao je Bokan za "Vijesti".

Uslijedilo je direktno pitanje o toga da li je bilo direktne ponude za njega.

"Nikakvi detalji, nikakve konkretne ponude. Samo privatan razgovor. Razgovor o košarci i moja obaveza kao odgovornog čovjeka da mu kažem da bi nam bila čast da ako se poklope ambicije i privatne stvari, da bude dio Budućnosti."

"Nikoli su vrata Budućnosti otvorena"

Pričao je Bokan i nešto detaljnije i razgovorima sa Mirotićem koji ima dugu karijeru, kako u Evropi tako i u NBA ligi.

"Iskoristio sam priliku da razgovaram sa jednim od najuspješnijih crnogorskih košarkaša. Pričali smo i o privatnim stvarima i košarci, o njegovoj budućnost ii karijeri. Rekao je da čeka i da ga prvenstveno interesuje Evroliga. Ne bih volio da se moja izjava shvati na pogrešan način. Ja sam ozbiljan i odgovoran čovjek, neko ko je na čelu najvećeg crnogorskog kluba i ko vodi košarkaški savez Crne Gore. Rekao sam mu da smo mu uvijek na raspolaganju. Vrata su mu otvorena. I u Budućnosti koja igra Evrokup i u crnogorskoj reprezentaciji. To je bila moja obaveza kao predsjednika KSCG tokom razgovora sa nekim ko je iz Podgorice i ko je napravio takvu karijeru. Bila bi nam čast da Nikola obuče dres Budućnosti", zaključio je Bokan.

(Vijesti/MONDO)

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