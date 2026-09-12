logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da li Nikola Mirotić dolazi u Budućnost?": Dragan Bokan otkrio sve detalje

"Da li Nikola Mirotić dolazi u Budućnost?": Dragan Bokan otkrio sve detalje

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pojavile su se spekulacije o dolasku Nikole Mirotića u Budućnost, pa je o tome pričao prvi čovjek kluba Dragan Bokan i otkrio je detalje.

da li nikola mirotic dolazi u buducnost izjava bokana Izvor: MN PRESS

Nikola Mirotić (35) i Budućnost - šta je istina? Pojavile su se spekulacije o njegovom dolasku u ABA ligu i pregovorima sa crnogorskim klubom. Najnovije detalje o svemu tome otkrio je prvi čovjek kluba Dragan Bokan.

"Vidim da se podigla velika prašina, čitam reakcije. Imali smo razgovor. Popio sam piće sa gospodinom Nikolom Mirotićem koji je u Crnoj Gori i trenira u sali našeg razvojnog tima, kao što to radi svake godine", rekao je Bokan za "Vijesti".

Uslijedilo je direktno pitanje o toga da li je bilo direktne ponude za njega.

"Nikakvi detalji, nikakve konkretne ponude. Samo privatan razgovor. Razgovor o košarci i moja obaveza kao odgovornog čovjeka da mu kažem da bi nam bila čast da ako se poklope ambicije i privatne stvari, da bude dio Budućnosti."

"Nikoli su vrata Budućnosti otvorena"

Pričao je Bokan i nešto detaljnije i razgovorima sa Mirotićem koji ima dugu karijeru, kako u Evropi tako i u NBA ligi.

"Iskoristio sam priliku da razgovaram sa jednim od najuspješnijih crnogorskih košarkaša. Pričali smo i o privatnim stvarima i košarci, o njegovoj budućnost ii karijeri. Rekao je da čeka i da ga prvenstveno interesuje Evroliga. Ne bih volio da se moja izjava shvati na pogrešan način. Ja sam ozbiljan i odgovoran čovjek, neko ko je na čelu najvećeg crnogorskog kluba i ko vodi košarkaški savez Crne Gore. Rekao sam mu da smo mu uvijek na raspolaganju. Vrata su mu otvorena. I u Budućnosti koja igra Evrokup i u crnogorskoj reprezentaciji. To je bila moja obaveza kao predsjednika KSCG tokom razgovora sa nekim ko je iz Podgorice i ko je napravio takvu karijeru. Bila bi nam čast da Nikola obuče dres Budućnosti", zaključio je Bokan.

(Vijesti/MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:34
Nikola Mirotić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Mirotić KK Budućnost Podgorica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC