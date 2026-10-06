Novak Đoković je sedmi put u karijeri slavio u Pekingu i zanimljivo je da tamo nikada nije izgubio. Ima skor 34-0 i dominira.

Izvor: Arena tenis/Printscreen

Novak Đoković je osvojio 24 grend slem titule, ima ukupno 102 trofeja, ali je Peking definitivno posebno mjesto za njega. Na tom turniru je sedam puta igrao u finalu i isto toliko puta je pobijedio. Sedam pehara i skor 34-0. Niko mu tamo ne može ništa.

"Peking je posebno mjesto za mene naravno, ne bih imao sjajne rezultate da se ne osjećam dobro, lijepo je, uživam. Igram na ovom turniru od njegovog početka. Konstantno sam dolazio, obožavam ovaj stadion, ljudi su strastveni. Oni su dio mog uspjeha i zahvalan sam im", poručio je Đoković.

Vidi opis Novak Đoković ima 7 titula i 34-0: Zašto je Viktor Troicki bitan za prvi i posljednji trofej u Pekingu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Podsjetićemo se i kako je sve to izgledalo, od prve do posljednje i kakav značaj u tome ima Viktor Troicki? Može da se primijeni i ono čuveno "prst sudbine" u tom slučaju. Zašto? Zato što je pobijedio upravo Viktora na putu do prvog trofeja, a onda je sa njim kao trenerom osvojio sedmi trofej u Pekingu.

Počelo je od Viktora Troickog

Vidi opis Novak Đoković ima 7 titula i 34-0: Zašto je Viktor Troicki bitan za prvi i posljednji trofej u Pekingu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Novak je sedam puta slavio u Pekingu. Sve je počelo od 2009. godine i njegovog prvog učešća na turniru. Tada je savladao svog sadašnjeg trenera Viktora Troickog. Ovako je izgledao njegov put do prve titule u Pekingu:

Novak Đoković - Viktor Hanesku (Rumunija) 6:3, 7:5

Novak Đoković - Viktor Troicki (Srbija) 6:3, 6:0

Novak Đoković - Fernando Verdasko (Španija) 6:3, 1:6. 6:1

Novak Đoković - Robin Soderling (Švedska) 6:3, 6:3

Novak Đoković - Marin Čilić (Hrvatska) 6:2, 7:6 (7:4)

Odbranio je titulu već naredne sezone i to je izgledalo ovako:

Novak Đoković - Mao-Ćin Gong (Kina) 6:1, 6:3

Novak Đoković - Mardi Fiš (Amerika) predao mu meč zbog povrede

Novak Đoković - Žil Simon (Francuska) 6:3, 6:2

Novak Đoković - Džon Izner (Amerika) 7:6 (7:1), 6:2

Novak Đoković - David Ferer (Španija) 6:2, 6:4

Četiri u nizu, Rafa na koljenima

Napravio je Đoković pauzu, nije igrao u Pekingu 2011. godine, a onda se vratio i osvojio četiri u nizu. Od toga je dva puta u finalu pregazio Rafu Nadala koji nije znao šta ga je snašlo.

Dakle, 2012. godine je ovako izgledalo:

Novak Đoković - Mihael Berer (Njemačka) 6:1, 6:7 (3:7), 6:2

Novak Đoković - Karlos Berlok (Argentina) 6:1, 6:3

Novak Đoković - Jirgen Melcer (Austrija) 6:1, 6:2

Novak Đoković - Florijan Majer (Njemačka) 6:1, 6:4

Novak Đoković - Žo-Vilfred Conga (Francuska) 7:6 (7:4), 6:2

Godinu dana kasnije je u finalu dobio Rafu Nadala i odbranio titulu:

Novak Đoković - Lukaš Rosol (Češka) 6:0, 6:3

Novak Đoković - Fernando Verdasko (Španija) 7:5, 2:6, 6:2

Novak Đoković - Sem Kveri (Amerika) 6:1, 6:2

Novak Đoković - Rišar Gaske (Francuska) 6:4, 6:2

Novak Đoković - Rafael Nadal (Španija) 6:3, 6:4

Beijing are very excited to have the 6x @ChinaOpen champion back first time since 2015. Djokovic has arrived a week ahead of his likely first match, he's spending time to acclimatise and connect with the army of Chinese fans who are thrilled to see him! https://t.co/gqRJTJEENg — Pavvy G (@pavyg)September 27, 2026

Treća uzastopna titula osvojena je 2014. godine:

Novak Đoković - Giljermo Garsija-Lopez (Španija) 6:2, 6:1

Novak Đoković - Vasek Pospišil (Kanada) 6:3, 7:5

Novak Đoković - Grigor Dimitrov (Bugarska) 6:2, 6:4

Novak Đoković - Endi Marej (Velika Britanija) 6:3, 6:4

Novak Đoković - Tomaš Berdih (Češka) 6:0, 6:2

Četvrtu titulu u nizu osvojio je 2015. godine tako što je deklasirao Nadala ponovo u finalu:

Novak Đoković - Simone Boleli (Italija) 6:1, 6:1

Novak Đoković - Že Žang (Kina) 6:2, 6:1

Novak Đoković - Džon Izner (Amerika) 6:2, 6:2

Novak Đoković - David Ferer (Španija) 6:2, 6:3

Novak Đoković - Rafa Nadal (Španija) 6:2, 6:2

A, najnovija sedma stigla je poslije pauze od čak 11 godina, ove godine:

Novak Đoković - Nuno Boržeš (Portugal) 6:3, 7:6 (7:2)

Novak Đoković - Junčaokete Bu (Kina) 4:6, 7:6 (7:2), 6:2

Novak Đoković - Aleksander Zverev (Njemačka) 4:6, 6:4, 6:4

Novak Đoković - Danil Medvedev (Rusija) 7:5, 5:3 (diskvalifikacija)

Novak Đoković - Aleks de Minor 7:6 (7:3), 0:1 (predaja meča)

A heartbreaking end Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury #ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV)October 6, 2026

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