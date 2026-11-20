Košarkaši Bosne ostvarili su četvrtu uzastopnu pobjedu u ABA ligi, savladavši u meču 9. kola na "Grbavici" ekipu Ilirije rezultatom 73:67, nakon prave triler-završnice.

Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom

Tim trenera Darija Đerđe ovim trijumfom popravio je svoj ovosezonski učinak na šest pobjeda i dva poraza, dok je sastav iz Ljubljane upisao svoj šesti neuspjeh.

Utakmica u Sarajevu je od samog početka ponudila tvrd meč sa dosta promašaja na obje strane, ali i veliku rezultatsku neizvjesnost. Domaći tim je nakon prve dionice imao minimalnu prednost (14:13), a sličan odnos snaga viđen je i u drugoj četvrtini. Uz slabe procente šuta oba rivala, "studenti" su na odmor otišli sa četiri poena viška (34:30).

Ni nastavak susreta nije donio rezultatsko odvajanje. Ekipe su se konstantno smjenjivale u vođstvu, a goste iz Slovenije u igri je držao izuzetno raspoloženi Stefan Todorović. Ipak, Peri je u finišu treće dionice vezao nekoliko važnih poena, pa je Bosna u posljednjih deset minuta ušla sa prednošću 54:50.

U posljednjem kvartalu činilo se da Bosna konačno lomi otpor rivala kada je Darko Talić u 38. minutu pogodio za maksimalnih plus osam (65:57). Međutim, Ilirija se nije predavala i u posljednjim sekundama stigla je na prag velikog preokreta.

Na sedam sekundi do kraja Hanter Din je smanjio na samo poen zaostatka, a nakon što je Deandre Golston pogodio jedno slobodno bacanje, Edo Murić je fauliran pri šutu za tri poena. Iskusni košarkaš pogodio je sva tri bacanja i donio gostima vođstvo u samom finišu.

Kada se činilo da bodovi idu u Ljubljanu, uslijedio je potpuni preokret. Šon Pajps je fauliran na šutu za tri poena, što je izazvalo žestoke proteste sa klupe gostiju i nekoliko isključenja, pa su sudije dosudile i tehničke greške. Pajps je tako stao na liniju penala sa čak sedam slobodnih bacanja - tri zbog prekršaja i četiri zbog tehničkih grešaka. Ostao je potpuno miran, pogodio je svih sedam šuteva i donio Bosni veliku pobjedu rezultatom 73:67.

Najefikasniji kod sarajevskog tima bio je Redžinald Peri sa 22 postignuta poena, dok je goste predvodio Todorović sa 23 poena.

(MONDO)