Partizan je u prvom ovosezonskom vječitom derbiju u rukometu pobijedio Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je rutinski dobio novi rukometni "večiti derbi". Rukometaši Partizana savladali su večitog rivala 32:24 (18:10) u meču na kome je crveno-bijeli tim na momenat djelovao kao da može da se suprotstavi i da pobijedi.

MVP utakmice bio je mladi golman Luka Krivokapić sa 14 intervencija. Aleksa Damjanović je dao 10 golova, a Lazar Anđelković dao je 8 uz 5 pogodaka iz 5 pokušaja kapitena Mićića. U timu Crvene zvezde Uroš Simić je postigao 7 pogodaka, dok je 5 postigao Aleksandar Antić dok je Vanja Damjanović imao 12 odbrana.

Kako je Partizan pobijedio?

Vidi opis Partizan i nakon haosa u klubu bolji od Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crno-bijeli u poveli sa 3:1, zatim smo vidjeli polako dizanje prednosti na 6:3, a nakon toga su se ređali golovi i Lazar Anđelković je golom donio 18:7. Potom je tim Nenada Maksića ušao u mini seriju i do poluvremena smanjio na 18:10. Na startu drugog dijela meča vidjeli smo nezgodan pad iskusnog Nemanje Orbadovića u 33. minutu, a nakon toga je nastavila Zvezda da postiže golove.

Stigao je gostujući tim na 21:17 u 45. minutu, imali su čak i napad da smanji na "minus 2", a onda se sve raspalo. Prvo je Zvezda dobila isključenje, potom je uslijedila serija golova Damjanovića i Mićića za 25:17 i za dva minuta je sve bilo gotovo. Do kraja smo vidjeli malo nervoze,

Šta kažu treneri

"Skupili smo redove majksimalno smo odigrali prvih 30 minuta. Poslije smo se malo uspavali, ali smo uspjeli da se dignemo. Nije to prvi put, radio sam kao trener Obilića kada je on bio trener Partizana. Tako da mi je drago što sam igrao protiv njega", rekao je poslije meča Marko Pavlović.

Sa druge strane Nenad Maksić je istakao da njegova ekipa nije imala snage da se vrati u meč.

"Po ko zna koji put smo gubili u prvom poluvremenu, ali mi nismo imali snage da se vratimo. Naravno i do njih je i do njihovog iskustva igranja u Ligi šampiona", završio je Maksić.

(MONDO)

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