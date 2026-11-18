Golman reprezentacije BiH novi je čuvar mreže Gradačca.

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Rukometni klub Partizan napustio je u proteklim sedmicama veliki broj igrača zbog teške finansijske situacije. Među njima je i čuvar mreže reprezentacije BiH Bekir Čordalija, koji je odlučio da se vrati u Premijer ligu BiH. Zadužio je opremu Gradačca, gdje će takođe, kao i u reprezentaciji, imati priliku da sarađuje sa Damirom Doborcem.

Iako ima svega 22 godine, Čordalija u Gradačac stiže sa zavidnim rukometnim pedigreom i bogatim međunarodnim iskustvom. Svoje prve rukometne korake napravio je u redovima RK Vogošća, gdje se brzo profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih golmana u državi. Njegov talenat nije prošao nezapaženo ni van granica BiH, pa je uslijedio odlazak u redove poljskog giganta Vive Kjelce, a potom i beogradskog Partizana.

"Novi čuvar mreže dobro je upoznat s kvalitetom naše ekipe i ambicijama kluba. Vjeruje da Gradačac ima kvalitet za ostvarivanje dobrih rezultata, a već u narednom susretu protiv izuzetno kvalitetne ekipe Izviđača očekuje nas prilika da to pokažemo i na terenu. Bekiru želimo iskrenu dobrodošlicu u naš klub, mnogo uspjeha, sigurnih odbrana i pobjeda u dresu Gradačca", navedeno je iz kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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