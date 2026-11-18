Poznati NBA insajder Bil Simons predlaže Hjustonu da iskoristi situaciju i dovede Nikolu Jokića.

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Denver Nagetsi već dvije godine ne liče na šampionsku ekipu i postavlja se pitanje - hoće li to odbiti Nikolu Jokića da produži ugovor idućeg ljeta? Čuli smo od Jokića da je više puta ponovio da se ne vidi ni u jednoj drugoj ekipi sem u Nagetsima, ali se postavlja pitanje da li će ga i oni zadržati pošto je sve više naznaka da nisu zadovoljni njegovim igrama ove sezone.

Sve više se zato priča o tome gdje bi Jokić mogao da nastavi karijeru, ako ne ostane u Denveru, a jedna od najzanimljivijih destinacija su Hjuston Rokitsi, o čemu je sada govorio i poznati NBA insajder Bil Simons.

Zašto je Jokić opcija za Hjuston?

Prema riječima Bila Simonsa, ekipa Hjustona ima velikih problema ove sezone i traži rješenje kako da odgovori fizički jačim od sebe, što se najbolje vidjelo protiv Majamija koji ih je nadjačao:

"Hjuston je bio ekipa koju sam svrstavao među pet glavnih kandidata za titulu.Međutim, protiv Majamija su izgledali fizički inferiorno. Ima previše timova koji su dominantni u reketu i mislim da u Hjustonu zaista moraju da se zapitaju da li imaju prave igrače na raspolaganju", rekao je Simons.

"Moje pitanje je sljedeće: imaju pravo da zamijene svoj pik prve runde sa Bruklinovim na ovogodišnjem draftu. Imaju i Finiksov pik prve runde, kao i nekoliko ugovora koje mogu da uključe u trejd - Dilon Bruks, Red Šepard i Džabari Smit. Uz to, Kevin Durent ove sezone zarađuje 43 miliona dolara, a naredne 46 miliona. Da li bi trebalo da naprave jedan ozbiljan potez i pokušaju da dovedu Nikolu Jokića, čisto da vide šta bi im Denver odgovorio? U tu razmjenu mogli bi da uključe Alperena Šenguna, Reda Šeparda, ugovor Klinta Kapele koji ističe, kao i pikove koje mogu da mijenjaju, uključujući i Finiksov pik prve runde", poručio je ovaj poznati NBA novinar.

Jokić i Marej zajedno u Teksasu

"Mogli bi jednostavno da kažu: 'Ma, nema veze, idemo mi sad po svaku cijenu na unapređenje sa Alperena Šenguna na Nikolu Jokića. Dovešćemo Nikolu Jokića u tim i on će riješiti sve naše probleme. Riješiće problem skoka. Možda neće riješiti baš problem odbrane reketa, ali to ionako ne možemo da riješimo dovođenjem bilo koga drugog. U napadu ćemo postati prava noćna mora za protivnike'. Da li bi trebalo da razmišljaju u tom pravcu?", upitao je Simons.

"Ili bi možda trebalo da pokušaju da dovedu Džamala Mareja, uz Freda Vanvlita, još neke ugovore i pik, kako bi unaprijedili poziciju plejmejkera? Da li bi trebalo da razmotre i Entonija Dejvisa, za koga mislim da bi u tom slučaju morali da uključe Kevina Durenta?", naglasio je novinar i pozvao ih da "ukradu" najboljeg igrača Memfisa:

"Siguran sam da su sve te mogućnosti na stolu i da o njima razgovaraju. A evo šta je moja omiljena ideja: trebalo bi da trejduju Reda Šeparda za Taja Džeroma".

Šta je Jokić rekao o Denveru?

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

"Potpisaću ugovor sljedeće godine... Ako me budu željeli", rekao je Nikola Jokić ljetos i zatim na potpitanje odgovorio:

"To je sve biznis. Pričao sam sa ljudima iz kluba. Oni znaju moje mišljenje. Više sam nego zainteresovan za nastavak saradnje. Nadam se da i oni vjeruju u mene."

Na kraju sezone, odnosno u ljeto 2027. godine, Nikola Jokić će imati mogućnost da sa Denver Nagetsima potpiše ugovor na pet godina, težak 360 miliona dolara. To će biti najveći ugovor u NBA ligi.

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