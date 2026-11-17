Nikola Jokić i Džamal Marej postigli su po 28 poena, ali to nije bilo dovoljno za Denver protiv Finiksa. Tim se suočava sa ozbiljnim problemima.

Izvor: Profimedia

Denver Nagetsi doživjeli su prethodne noći još jedan poraz, ovoga puta ih je na njihovom terenu nadigrao Finiks. Bez obzira što su Sansi igrali bek-tu-bek utakmicu, djelovali su svježije od Denvera, a to se najbolje vidi u odnosu broja skokova gdje su imali apsolutnu dominaciju, iako su skakački najslabija ekipa NBA lige (60:42).

Na kraju, više nego ubjedljiva pobjeda za Finiks protiv Denvera 117:105, koja će ponovo upaliti alarme u Koloradu pošto samo dvojica igrača igraju dobro u ekipi Dejvida Adelmana - ne može se živjeti samo od Jokića i Mareja. Skor je 7-5.

Kako je odigrao Nikola Jokić?

U odnosu na početak sezone, kada je imao probleme sa šutem, Nikola Jokić je značajno popravio svoje partije i igra na zaista visokom nivou. Prethodne noći zabilježio je 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, dok je imao i jednu ukradenu loptu, jednu blokadu, ali i čak sedam izgubljenih. Šutirao je 12-21 iz igre, bacio "tačdaun" pas, a sa njim na parketu (38 minuta) Denver je imao prednost od pet poena razlike. Malo li je?

Nikola Jokić protiv Finiksa Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Odličan je bio i Džamal Marej sa takođe 28 poena, a ostali - nigdje ikoga. Samo su Gordon i Braun bili dvocifreni, i to sa 11 i 10 poena, a po devet su dodali Džonson i Brazil. Nedovoljno da se izazove Finiks.

U pobjedničkoj ekipo poeni su bili znatno "raspoređeniji": Buker je imao 20, Grin i Bridžes 16, Bruks 15...

NBA rezultati 17. novembar:

Boston - Orlando 105:115

Klivlend - Čikago 126:115

Vašington - Memfis 120:136

Bruklin - Filadelfija 123:135

Majami - Hjuston 128:110

Minesota - Portland 106:98

Nju Orleans - Golden Stejt 115:94

Denver - Finiks 105:117

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Pogledajte 02:31 Nikola Jokić izjava posle Denver - Hjuston Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)