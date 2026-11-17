Nikola Jokić i Džamal Marej postigli su po 28 poena, ali to nije bilo dovoljno za Denver protiv Finiksa. Tim se suočava sa ozbiljnim problemima.
Denver Nagetsi doživjeli su prethodne noći još jedan poraz, ovoga puta ih je na njihovom terenu nadigrao Finiks. Bez obzira što su Sansi igrali bek-tu-bek utakmicu, djelovali su svježije od Denvera, a to se najbolje vidi u odnosu broja skokova gdje su imali apsolutnu dominaciju, iako su skakački najslabija ekipa NBA lige (60:42).
Na kraju, više nego ubjedljiva pobjeda za Finiks protiv Denvera 117:105, koja će ponovo upaliti alarme u Koloradu pošto samo dvojica igrača igraju dobro u ekipi Dejvida Adelmana - ne može se živjeti samo od Jokića i Mareja. Skor je 7-5.
Kako je odigrao Nikola Jokić?
U odnosu na početak sezone, kada je imao probleme sa šutem, Nikola Jokić je značajno popravio svoje partije i igra na zaista visokom nivou. Prethodne noći zabilježio je 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, dok je imao i jednu ukradenu loptu, jednu blokadu, ali i čak sedam izgubljenih. Šutirao je 12-21 iz igre, bacio "tačdaun" pas, a sa njim na parketu (38 minuta) Denver je imao prednost od pet poena razlike. Malo li je?
Odličan je bio i Džamal Marej sa takođe 28 poena, a ostali - nigdje ikoga. Samo su Gordon i Braun bili dvocifreni, i to sa 11 i 10 poena, a po devet su dodali Džonson i Brazil. Nedovoljno da se izazove Finiks.
U pobjedničkoj ekipo poeni su bili znatno "raspoređeniji": Buker je imao 20, Grin i Bridžes 16, Bruks 15...
NBA rezultati 17. novembar:
- Boston - Orlando 105:115
- Klivlend - Čikago 126:115
- Vašington - Memfis 120:136
- Bruklin - Filadelfija 123:135
- Majami - Hjuston 128:110
- Minesota - Portland 106:98
- Nju Orleans - Golden Stejt 115:94
- Denver - Finiks 105:117
BONUS VIDEO:
(MONDO)