Hezonja ne napušta NBA: Evroligaši ostali kratkih rukava, na Hrvata računaju u Klivlendu

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja nastavlja karijeru u Klivlendu, gdje je obezbijedio punu platu za sezonu 2026/27 i dobar učinak na terenu.

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Mario Hezonja ostaje u NBA ligi! Hrvatski košarkaš uspio je da se izbori za mjesto u Klivlendu, pa će i naredni period provesti u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Iako je za njega vladalo veliko interesovanje evropskih klubova, od povratka na "stari kontinent" zasad nema ništa.

Klivlend je odlučio da zadrži Hezonju i nakon isteka roka za garantovanje ugovora, čime je hrvatskom košarkašu obezbijedio kompletnu platu za sezonu 2026/27. Riječ je o iznosu od 2.845.883 dolara, koliko iznosi minimalni ugovor za iskusnog igrača.

Kako Hezonja igra u NBA ligi?

Hezonja se ovog ljeta vratio u NBA poslije šest godina provedenih u Evropi. Za to vrijeme osvojio je Evroligu i priznanje za najkorisnijeg igrača španske lige sa Real Madridom, a dobre partije omogućile su mu novu priliku u najjačoj ligi na svijetu. U dosadašnjih 14 utakmica regularnog dijela sezone prosječno bilježi 8,6 poena, 5,4 skoka i 1,6 asistencija. A, najbolji meč za novi tim odigrao je samo noć prije nego je Klivlend odlučio da ga zadrži - Dalasu je ubacio 22 poena.

Njegov status pažljivo su pratili i brojni evropski klubovi, koji su razmatrali mogućnost da ga angažuju ukoliko Klivlend odluči da mu ne garantuje ugovor. Ipak, mjesto u rotaciji trenera Kenija Etkinsona i povjerenje koje je dobio od početka sezone presudili su da Hezonja ostane u Ohaju. Time su propale i nade evroligaša da bi hrvatski reprezentativac mogao da se vrati preko Atlantika već tokom sezone.

Hezonja je tako ostao jedini evropski košarkaš u sastavu Klivlenda, nakon što je Tristan Enaruna nedavno napustio klub. Holandski krilni košarkaš, koji je prošle sezone proglašen za igrača koji je najviše napredovao u Razvojnoj ligi, dobio je otkaz i trenutno je slobodan igrač.

Klivlend se trenutno nalazi na skoru 7-7, a pred njim je nastavak serije od četiri utakmice na domaćem terenu. Naredni rival biće Čikago, a potom slijede dueli sa Memfisom i Indijanom.

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