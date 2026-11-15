Hezonja odigrao najbolju utakmicu od povratka u NBA!

Klivlend je savladao Dalas 127:117 bez kompletne startne petorke, a Mario Hezonja je bio jedan od ključnih igrača sa 22 poena.

Izvor: MN PRESS

Klivlend je uspio da savlada Dalas rezultatom 127:117 i to bez kompletne startne petorke. Posebno je zanimljivo da je bivši košarkaš Real Madrida Mario Hezonja bio lider na terenu i susret je za 34 minuta završio sa 22 poena.

Hezonja je imao sjajno šutersko veče, ali je bio i dio startne petorke. Iako meč protiv Dalasa nije bio onaj u kojem je oborio rekord u NBA ligi, pošto je još 2017. uspio da ubaci 28 poena Detroitu, jako je lijepo vidjeti reprezentativca Hrvatske da pruža dobre partije u najjačoj ligi na svijetu. Nema sumnje, ovo je najbolja partija bivšeg košarkaša Panatinaikosa od povratka u NBA ligu i sedma dvocifrena, poslije 14 mečeva.

Hezonja je susret završio sa 22 poena, a imao je i sedam skokova (svi su bili u odbrani), četiri asistencije i dvije izgubljene lopte. Na kraju iz igre je šutirao 75 posto, dok je ubacio sedam dvojki iz dva pokušaja, odnosno u šutu za tri je bio nepogrešiv (2/2).

Ipak, nije uspio da bude najbolji u timu, pošto je Tajris Proktor postigao tripl-dabl učinak sa 24 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Proktor je odigrao najbolju utakmicu u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri i prvi put ostvario tripl-dabl. Australijanac je tako postao prvi igrač Klivlenda sa tripl-dablom još od Maksa Strusa, koji je to uspio protiv Šarlota u aprilu 2024.

Klivlend bez prve petorke

Posebno je impresivno što je Klivlend do pobjede došao bez petorice standardnih startera. Donovan Mičel nije igrao zbog povrede lijevog koljena, Džejms Harden zbog problema sa lijevim listom, Evan Mobli zbog povrede palca na lijevoj nozi, Džeret Alen zbog povrede desnog koljena, dok je Pejton Votson odsustvovao zbog povrede desne zadnje lože. Van sastava je bio i Sem Meril, takođe zbog povrede zadnje lože.

Iako desetkovani Klivlend je uspio da nametne ritam u drugoj četvrtini kad je napravio najveću razliku. Vidjeli smo seriju od 15:2 koja je domaćinu donijela vođstvo od 62:48, a Proktor je ključni dio posla odradio u završnici. Pogodio je dvije uzastopne trojke u četvrtoj četvrtini i tada je Klivlend stekao najveću prednost na utakmici - 113:91. Dalas je pokušao da se vrati u meč, a Kajri Irving je pogodio trojku za 122:112 na nešto više od dva minuta do kraja. Ipak, Irving potom nije uspio da pogodi još jedan daleki šut kojim bi Maveriksi prišli na samo sedam poena zaostatka.

Irving je utakmicu završio sa 34 poena, dok je mladi Kuper Fleg dodao 18 poena i osam skokova.

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