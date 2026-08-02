Hezonja potpisao NBA ugovor sa jednim posebnim uslovom: Da li sprema evroligašku "prevaru"?

Mario Hezonja je potpisao ugovor sa Klivlendom na godinu dana ali se u njemu nalazi klauzula koja je pokrenula razne spekulacije.

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / imago sportfotodienst / Profimedia

Mario Hezonja je i zvanično potpisao za Klivlend i igraće u NBA ligi. Međutim, sada je otkriveno da taj ugovor nije garantovan. Detalje o svemu tome donosi novinar Majkl Skoto koji tvrdi da postoji klauzula u ugovoru i da će ugovor postati potpuno garantovan samo pod jednim uslovom.

"Klivlend je doveo Hezonju na jednogodišnji negarantovani ugovor sa datumom koji je 'okidač'. Njegova plata od 2,8 miliona dolara postaje potpuno garantovana ako bude bio u sastavu tima poslije 15. novembra", tvrdi Skoto.

Poslije ovih informacija javili su se navijači Real Madrida koji su bijesni na hrvatskog reprezentativca. Tvrde da je sve ovo iskoristio da bi izveo "prevaru" i da bi se vratio u Evroligu za nekoliko mjeseci.

Zašto? U ugovoru sa Realom je postojala klauzula samo za odlazak u NBA ligu. Navodno mu je Dubai ponudio mnogo bolje uslove i veću platu, ali nije bilo načina da se raskine ugovor. Navijači tvrde da je iskoristio NBA da bi izašao iz ugovora i da će za nekoliko mjeseci da se vrati u Evropu. Šta je istina? Saznaćemo za nekoliko mjeseci.