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Miško Ražnatović otkrio gdje će otići Mario Hezonja

Miško Ražnatović otkrio gdje će otići Mario Hezonja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mario Hezonja napušta Real Madrid i vraća se u NBA ligu poslije šest godina.

Misko raznatovic otkrio gdje ide mario hezonja Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Gotova je saga oko Marija Hezonje! Srpski menadžer Miodrag Miško Ražnatović je misterioznom porukom otkrio gdje hrvatski as nastavlja karijeru. Čim je Lebron Džejms prešao u Filadelfiju i odustao od povratka u Klivlend Kavalirse, postala je poznata sudbina doskorašnjeg igrača Real Madrida.

Hezonja je odlučio da napusti "kraljevski klub" iako je imao važeći ugovor do 2029. godine, a koliko je želio da se ponovo oproba na najvećoj sceni govori i to da je platio obeštećenje od 900.000 evra.

"Dubrovačka Republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vijekovi su prošli, stvari su se mijenjale i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički", napisao je Ražnatović na društvenoj mreži X.

Ovog puta nije bilo teško zaključiti gdje će Hezonja. Konjanici u NBA su Klivlend Kavalirsi, a na zvanično saopštenje i detalje ugovora malo ćemo sačekati.

Sjajni šuter iza sebe ima jednu od najboljih sezona, bio je MVP prvenstva u Španija sa učinkom od 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencije, dok je u Evroligi bilježio 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije.

U NBA ligi već je igrao za Orlando, Njujork i Portland, a na najveću scenu je stigao 2015. godine kao peti pik na Draftu.

BONUS VIDEO:

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01:05
Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Mario Hezonja Klivlend NBA liga

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